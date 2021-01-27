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ÖZET | WBA - Manchester City maç sonucu: 0 - 5

Premier Lig'in 20.haftasında deplasmanda West Bromwich Albion'ı 5-0 yenen Manchester City, 19 maç sonunda 41 puanla liderlik koltuğuna oturdu

27 Ocak 2021, Çarşamba 01:57 Son Güncelleme:
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ÖZET | WBA - Manchester City maç sonucu: 0 - 5

Premier Lig’in 20. haftasında Manchester City, deplasmanda West Bromwich’i 5-0 yendi. Manchester City, The Hawthorns Stadı’nda konuk olduğu West Bromwich’e karşı 6. ve 30. dakikalarda Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, 20. dakikada Joao Cancelo ve 45 2. dakikada Riyad Mahrez’in attığı gollerle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı. İspanyol teknik direktör Pep Guardiola’nın öğrencileri, 57. dakikada Raheem Sterling’in golüyle sahadan 5-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Manchester City, 41 puanla ligde liderliğe yükselirken, West Bromwich 11 puanla 19. sırada yer aldı.

  

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