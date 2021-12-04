(ÖZET) Watford - Manchester City maç sonucu: 1-3

Premier Lig'in 15. hafta mücadelesinde deplasmanda Watford ile karşı karşıya gelen Manchester City, sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrılmayı başardı.

Ligde galibiyet serisini 5 maça çıkaran Manchester City, bu sonuçla birlikte puanını 35'e yükselterek, Chelsea'nin puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturdu.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri, 4. dakikada Sterling, 31. ve 63. dakikalarda ise Bernardo Silva kaydetti. Watford'un tek golünü ise 74. dakikada Cucho Hernandez attı.

Watford'da oynayan Milli futbolcu Ozan Tufan, karşılaşmada forma şansı bulamadı.



