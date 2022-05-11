(ÖZET) Virtus Bologna - Bursaspor maç sonucu: 80-67

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonlarından biri olarak gösterilen 7DAYS EuroCup Finali'nde temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor ile İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna karşı karşıya geldi. Bursaspor, EuroCup'ta favori olmamasına rağmen grup aşamasından sonra Play-Off'larda en önemli şampiyonluk adaylarından Partizan, Cedevita Olimpija ve ardından da MoraBanc Andorra'yı deplasmanda yenerek, finalde yıldızlar topluluğu Bologna'nın rakibi oldu. Son saniyeye kadar nefes kesen bir mücadeleye sahne olan karşılaşmadan Virtus Bologna 80-67'lik skorla galip ayrılarak kupaya uzanan taraf oldu.

Kadrosunda Milos Teodosic, Kyle Weems, Mam Jaiteh, Marco Belinell, Daniel Hackett ve Tornike Shengelia gibi önemli oyuncuları barındıran İtalyan temsilcisi dev mücadeleyi kazanarak gelecek sezon Avrupa'nın basketbolda kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu olan EuroLeague'de direkt oynama hakkını da elde etti.

Karşılaşmaya Derek Needham, Andrew Andrews, Onuralp Bitim, David Dudzinski ve Kevarrius Hayes beşi ile başlayan Bursaspor, mücadelenin ilk çeyreğinde hücumda skor üretmekte zaman zaman sorunlar yaşadı ve 2. devreye 25-12 geride girdi. Temponun ilk çeyreğe göre daha düşük olduğu 2. çeyrekte Bursaspor, hücumda daha etkili bir oyun sergiledi. Ancak Virtus Bologna devreye 41-31 önde girdi. 3. çeyreğe etkili başlayan Bursaspor, farkı bir ara 7 sayıya kadar indirmesine rağmen İtalyan ekibinin sayılarına engel olamadı ve son devreye 62-53 geride girdi. Son çeyreğe hızlı bir başlangıç yapan Yeşil-Beyazlılar farkı 5'e kadar indirdi. Ancak hemen sonrasında mola alan ve toparlanan Virtus Bologna, farkı yeniden yükselterek maçtan 80-67'lik skorla galip ayrıldı.

Binlerce kişi Bursa’da sokaklarda maçı izledi

EuroCup maçında İtalya’da Virtus Bologna Basketbol Takımı ile karşılaşan Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımı'nı, Bursa sokaklarında binlerce kişi kurulan dev ekranlardan destekledi. Alanı dolduran 10 bine yakın sporseverin oluşturduğu renkli görüntüler havadan görüntülendi. Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımı İtalya’da final maçında ter dökerken, sporseverler Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan dev ekranlardan maçı izlemek için akın etti. Virtus Bologna Basketbol Takımı karşısında gösterilen performans karşısında alanı dolduran 10 bine yakın vatandaş, meşalelerle destek verdi. Sloganların atıldığı alanları dolduran kalabalık havadan da drone ile görüntülendi.

SALON: Virtus Segafredo Arena

HAKEMLER: Pukl Sasa, Panther Anne, Perez Emilio

VİRTUS BOLOGNA: Kyle Weems 13, Milos Teodosic 21, Mam Jaiteh 13, Daniel Hackett 1, Tornike Shengelia 5, Alessandro Pajola, Kevin Hervey 4, Marco Belinelli 12, JaKarr Sampson 11, Isaia Cordinier, Amedeo Tessitori

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Dave Dudzinski 14, Onuralp Bitim 12, Andrew Andrews 6, Kevarrius Hayes 11, Derek Needham 11, John Holland 10, Metin Türen, Ömer Utku Al 3, Birkan Batuk

1. Periyot: 25-12 (Virtus Bologna lehine)

Devre: 41-31 (Virtus Bologna lehine)

3. Periyot: 62-53 (Virtus Bologna lehine)