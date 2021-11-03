(ÖZET) Villarreal-Young Boys maç sonucu: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta maçında Villarreal, Young Boys'u konuk etti. El Madrigal'de oynanan ve Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yönettiği 90 dakika, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Villarreal'e 3 puanı getiren goller; 36. dakikada Etienne Capoue ve 89. dakikada Danjuma Groeneveld'den geldi. F Grubu'nda oynanan diğer maçta Atalanta ile İngiliz devi Manchester United'ı 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından Manchester United, 7 puanla haftayı lider tamamladı. Aynı puandaki Villarreal, averajla 2. sırada yer alırken 5 puanlı Atalanta, 3. sırada kaldı. 3 puanlı Young Boys ise haftayı son sırada kapattı.







