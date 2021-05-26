Avrupa’nın kulüpler bazındaki ikinci büyük kupası Avrupa Ligi’nde şampiyon bu gece belli oldu. Polonya’daki Gdansk Stadı’ndaki mücadelede İngiltere’den Manchester United ile İspanya’dan Villarreal karşı karşıya geldi. Nefes kesen ve kupa tarihinin en uzun seri penaltı vuruşları sonucu Villarreal, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu.

Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçı penaltılarla kazanan Villarreal, tarihinde çıktığı ilk finalde şampiyon olmayı başardı









Villarreal, kupaya uzanan beşinci İspanyol takımı oldu. Daha önce kupayı 6 kez ile en çok müzesine götüren Sevilla’nın yanı sıra Atletico Madrid, Real Madrid ve Valencia, Kupa 2’de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Tarihinde iki kez Intertoto Kupası’nı kazanan Villarreal, daha önce 2003-2004, 2010-2011 ve 2015-2016 sezonlarında Avrupa Ligi’ne yarı finalde veda etmişti.

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Maçtan dakikalar

7.dakikada Manchester United atağında McTominay şutunu çekti ancak top yandan auta gitti

23.dakikada Villarreal atağında Bacca ortaladı Pau Torres vurdu top auta gitti

GOL! 29.dakikada Dani, Parejo serbest vuruşu kullandı ortasına ceza sahası içinde Gerard Moreno dokundu ve golü attı









İlk yarı Villarreal'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

GOL! 55.dakika Manchester United skoru eşitledi. Ceza sahası dışından çekilen şut savunmadan sekti topu iyi takip eden Edinson Cavani vurdu ve golü attı