ÖZET | Villarreal - Manchester United maç sonucu: 1-1 (12-11 pen) | Villarreal şampiyon...
UEFA Avrupa Ligi finalinde Villarreal ile Manchester United, şampiyonluk mücadelesi verdi. Seri penaltı vuruşları sonucu Villarreal rakibini 12-11 ile geçti ve şampiyon oldu. Müthiş penaltı vuruşlarına sahne olan maçın normal süresi ve uzatmaları 1-1 bitmişti. 11 penaltının tamamını gole çeviren Villarreal karşısında kaleci De Gea'nın kaçırdığı penaltı ile İspanyol ekibi mutlu sona ulaştı. Bu sonuçla Galatasaray, Kupa 1'de bir fazla ön eleme oynamak zorunda kalacak Beşiktaş'ın ise 4.torbada yer alma durumu ortaya çıktı
Avrupa’nın kulüpler bazındaki ikinci büyük kupası Avrupa Ligi’nde şampiyon bu gece belli oldu. Polonya’daki Gdansk Stadı’ndaki mücadelede İngiltere’den Manchester United ile İspanya’dan Villarreal karşı karşıya geldi. Nefes kesen ve kupa tarihinin en uzun seri penaltı vuruşları sonucu Villarreal, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu.
Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçı penaltılarla kazanan Villarreal, tarihinde çıktığı ilk finalde şampiyon olmayı başardı
Villarreal, kupaya uzanan beşinci İspanyol takımı oldu. Daha önce kupayı 6 kez ile en çok müzesine götüren Sevilla’nın yanı sıra Atletico Madrid, Real Madrid ve Valencia, Kupa 2’de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
Tarihinde iki kez Intertoto Kupası’nı kazanan Villarreal, daha önce 2003-2004, 2010-2011 ve 2015-2016 sezonlarında Avrupa Ligi’ne yarı finalde veda etmişti.
Maçtan dakikalar
7.dakikada Manchester United atağında McTominay şutunu çekti ancak top yandan auta gitti
23.dakikada Villarreal atağında Bacca ortaladı Pau Torres vurdu top auta gitti
GOL! 29.dakikada Dani, Parejo serbest vuruşu kullandı ortasına ceza sahası içinde Gerard Moreno dokundu ve golü attı
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1397637655517700101
İlk yarı Villarreal'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
GOL! 55.dakika Manchester United skoru eşitledi. Ceza sahası dışından çekilen şut savunmadan sekti topu iyi takip eden Edinson Cavani vurdu ve golü attı