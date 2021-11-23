(ÖZET) Villarreal-Manchester United maç sonucu: 0-2

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Villarreal ile Manchester United karşı karşıya geldi. El Madrigal'de oynanan ve Alman hakem Felix Brych'in yönettiği 90 dakikada gülen taraf konuk ekip oldu.

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ndeki 140. golünü Villarreal ağlarına bıraktı.

78. dakikada Cristiano Ronaldo ve 90. dakikada Jadon Sancho'nun attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılan Kırmızı Şeytanlar, 10 puana yükseldi ve son 16'yı garantiledi. 7 puanda kalan İspanyol ekibi ise 2. sırada yer aldı.

Jadon Sancho, Manchester ekibindeki ilk golünü El Madrigal'de kaydetti.

Grubun diğer maçında Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Youngs Boys'a konuk oluyor. Bu maçtan çıkacak sonuç, gruptaki puan durumunu şekillendirecek.







