(ÖZET) Villarreal - Liverpool maç sonucu: 2-3

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist bu akşam belli oldu... Juventus ve Bayern Münih'i eleyerek yarı finale kalan Villarreal, ilk maçta İngiltere'de 2-0 yenildiği Liverpool'u, İspanya'da konuk etti. Karşılaşma öncesinde Sarı Denizaltılar'ın teknik direktörü Unai Emery "Bu maç Anfield'daki gibi olmayacak" demişti. Tecrübeli hoca ilk devrede El Madrigal'i, İngilizler'e dar etti.

Fişi çektiler!

Henüz 3. dakikada Boulaye Dia, İspanyol ekibini 1-0 öne geçirdi, taraftarın ateşini yükseltti. 41'de Francis Coquelin sahneye çıktı ve ilk maçtaki 2-0'lık skoru Villarreal'e getirdi, ikinci yarıyı adeta 0-0'dan başlattı. Ancak ikinci devrede Liverpool büyüklüğünü hatırladı! Diogo Jota-Luis Diaz değişikliğiyle oyuna başlayan Klopp'un takımı 55'te Alexander Arnold ile direğe takıldı, 62'de Fabinho dönüş sinyalini yaktı: 2-1. 67'de Luis Diaz skoru dengeledi, 74'te Sadio Mane fişi çekti: 2-3.

R.Madrid-M.City maçını bekliyor

86'da Etienne Capoue çift sarıdan, kırmızı kart görerek Villarreal'i 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın kalan bölümünden başka gol sesi çıkmayınca mücadele 3-2 sona erdi. Böylece Liverpool tarihinde 10. kez final biletini aldı ve yarınki Real Madrid-Manchester City maçını beklemeye başladı.

Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta Paris'te oynanacak.

Klopp ile 3. Şampiyonlar Ligi finali

2012-2013 sezonunda Borussia Dortmund’un başında iken Şampiyonlar Ligi’nde ilk final deneyimini yaşayan Jürgen Klopp, Liverpool ile 2017-2018 sezonunda bir kez daha final heyecanı yaşamıştı. 2019’da Tottenham’ı finalde eleyerek ilk kez kupanın sahibi olan Alman teknik adam, bu sezon Kırmızılar ile 3. kez, kariyerindeki 4. Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak. Klopp, Liverpool ile kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra Premier Lig, Lig Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nı kazanma başarısı gösterirken, bir kez de UEFA Avrupa Ligi’nde final oynadı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Danny Makkelie ilk düdüğü çaldı, zorlu karşılaşma başladı.

GOL!

3' Estupinan sol kanattan arka direğe ortaladı, Capoue tekte penaltı noktasına çevirdi, Dia tamamladı. Villarreal adeta maça 1-0 önde başlıyor!

12' Parejo ceza yayının hafif sağından yerden doğru şansını denedi ancak az farkla aut.

17' Liverpool'da Keita uzaklardan vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

PENALTI BEKLENTİSİ!

37' Lo Celso ara pasıyla topla buluşup ceza alanına girdi, Alisson'u geçmek isterken yerde kaldı. Hakem Makkelie devam dedi, VAR kontrolü sonrasında da hakemin kararı onaylandı: Penaltı yok!

GOL! VİLLARREAL TARİH YAZIYOR...

41' Savunmadan sağ kanatta savunma arkasına sarkan Capoue'ye uzun top geldi, Capoue çizgiye inip ortayı yaptı, ceza alanı içinde Coquelin kafayı vurdu ve skor şimdi 2-0!

45' İlk devrenin sonuna +2 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi. Villarreal sahasında ilk 45'te şov yaptı, Liverpool şokta, Liverpool şokta,

46' İkinci devre başladı.

DİREK!

55' Arnold kaleyi cepheden görse de çok uzaklardan şansını denedi, savunmada Coquelin'e çarpan top üst direkten kornere gitti.

GOL!

61' Fabinho ceza alanı sağ çağrazından yerden çok sert vurdu, Rulli'nin hatasında top ağlarda. Skor şimdi 2-1.

66' Dias sol kanattan içeri girdi, ayak içiyle uzak köşeyi düşündü ancak Raul Albiol son anda dokunuyor, korner.

67' Arnold sağ kanattan korneri kullandı, ceza alanında Konate iyi yükseldi kafayı vurdu ancak top dışarda.

GOL!

67' Mane merkezde topla buluştu, oyunu sağ kanada açtı. Arnold çizgiden ters ayakla içeri ortaladı, Diaz bomboş pozisyonda kafayı vurdu. Liverpool geri döndü!

GOL! LİVERPOOL GERİ DÖNDÜ!

74' Savunma arkasına sarkan Mane kendisini karşılamak için ceza sahası dışında çıkan kaleci Rulli'yi çalımladı ve boş kaleye topu yolladı. Liverpool 3-2 öne geçiyor!

KIRMIZI KART!

86' Villarreal'de Etienne Copoue çift sarıdan, kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Son dakikalarda İspanyollar 10 kişi...

90' Maçın sonuna 2 dakikalık uzatma ekleniyor.

..Ve karşılaşma sona erdi. Villarreal için masal bitti, Liverpool finalde!









Villarreal - Liverpool 11'ler:

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Parejo, Capoue, Coquelin, Lo Celso, Moreno, Dia.

Liverpool: Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Keita, Thiago, Fabinho, Mane, Salah, Jota.