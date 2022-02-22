(ÖZET) Villarreal - Juventus maç sonucu: 1-1

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı, Salı gecesi maçlarıyla devam etti.

Mücadelenin ilk golünü Dusan Vlahovic atarken son sözü Daniel Parejo söyledi.

Juventus’un yeni transferi henüz 32. saniyesinde bulduğu golle durumu 1-0’a getirdi. Karşılaşmada üstün olan ev sahibi ekip 66. dakikada bulduğu golle durumu 1-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş maçı 16 Mart'ta İtalya’da oynanacak.





Maç başladı.

1' Maça hızlı başlayan Juventus 1. dakikada Dusan Vlahovic attığı golle 1-0 öne geçti.

15' Alberto Moreno altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

38' Ceza sahası içinde topla buluşan Weston Mckennie, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Maçın ilk yarısı 0-1 sonuçlanıyor

İkinci yarı başladı.

59' Bu dakikada Juventus takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Juan Cuadrado

66' Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Villarreal, Daniel Parejo ile aradığı golü buldu.

79' Villarreal takımında oyuncu değişikliği; Alberto Moreno oyundan çıkarken Manuel Trigueros oyuna giren isim.

Maç bitti.





Villarreal - Juventus 11'ler:

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Chukwueze, Capoue, Parejo, Moreno, Lo Celso, Danjuma

Juventus: Szczesny, De Sciglio, Danilo, De Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Locatelli, Rabiot, McKennie, Vlahovic, Morata

Gecenin diğer maçında yine aynı saatte Chelsea ile Lille karşı karşıya gelecek. Yarının programı ise şöyle; 23:00 Atletico Madrid-Manchester United, Benfica-Ajax.