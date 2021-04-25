ÖZET | Villarreal - Barcelona maç sonucu: 1-2

Barcelona, La Liga'da 32.haftasına ait karşılaşmada Villarreal'i deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Deneyimli teknik adam Unai Emery yönetiminde özellikle Avrupa Ligi'nde etkili olan Villarreal'i Griezmann'ın golleriyle yenen Barça böylece takibini sürdürdü.

Barcelona 32 maç sonunda 71 puana ulaşırken Real Madrid 33 maçta 71 puanla ikinci, 33 maçta 73 puanla Atletico Madrid ise lider konumda yer aldı.

LA LIGA PUAN DURUMU