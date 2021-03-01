ÖZET | Villarreal - Atletico Madrid maç sonucu: 0 - 2

La Liga'da lider konumda bulunan Atletico Madrid, ligin zorlu deplasmanlarında Villarreal'a karşı 2-0 kazandı ve puan farkını korudu. Mücadelenin 25.dakikasında Pedraza'nın kendi kalesine attığı golle öne geçen Atletico Madrid, 65.dakikda Joao Felix ile farkı arttırdı ve sahada da 2-0 galip ayrıldı.

Son maçlarda düşüş yaşayan Villarreal'i karşısında galip gelen Diego Simeone'nin öğrencilerini puanını 58 yaptı. Barcelona 25 maç sonunda 53 puana ulaşırken Real Madrid 24 maç sonunda 52 puanda haftayı kapattı