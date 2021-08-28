ÖZET | Verona-Inter maç sonucu: 1-3
İtalya Serie A'da 2. haftanın açılış maçında Inter deplasmanda geriye düşmesine rağmen Hellas Verona'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Lacivert siyahlılarda milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 87 dakika süre aldı.
İtalya Serie A'da 2. haftanın açılış maçında Inter, Hellas Verona'ya konuk oldu. Laciver siyahlılar geriye düştüğü karşılaşmadan 3 puanla dönmeyi bildi.
Karşılaşmanın ilk golü Verona adında 15. dakikada Ivan Ilic'ten geldi ve ilk yarı 1-0 sna erdi. İkinci yarıda kontrolü eline alan Milano ekibi, 47. dakikada Lautaro Martinez ile önce eşitliği sağladı sonra da 83. ve 90. dakikalarda Joaquin Correa ile bulduğu gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Lacivert siyahlılarda milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 87 dakika süre aldı.
Inter bu sonuçla ligde 2'de 2 yaptı ve haftayı 6 puanla tamamladı. Hellas Verona ise bu sezon henüz puanla tanışamadı.