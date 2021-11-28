(ÖZET) Venezia-Inter maç sonucu: 0-2

İtalya Serie A'nın 14. hafta mücadelesinde Inter deplasmanda Venezia'ya konuk oldu. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı mücadelede Inter sahadan 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.
Karşılaşmanın 34. dakikasında ceza sahası dışından sert vuruşunda topu ağlara gönderen Hakan Çalhanoğlu, takımını 1-0 öne geçirdi. 90+6. dakikada ise Lautaro Martinez penaltıdan bulduğu gol ile farkı 2'ye yükseltti ve maçın skorunu belirledi.
https://www.instagram.com/p/CWy3KeoLZIb/
Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla 4. golünü kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Inter puanını 31'e yükseltirken Venezia ise 15 puanda kaldı.