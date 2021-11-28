(ÖZET) Venezia-Inter maç sonucu: 0-2

İtalya Serie A'nın 14. hafta mücadelesinde Inter deplasmanda Venezia'ya konuk oldu. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı mücadelede Inter sahadan 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Karşılaşmanın 34. dakikasında ceza sahası dışından sert vuruşunda topu ağlara gönderen Hakan Çalhanoğlu, takımını 1-0 öne geçirdi. 90+6. dakikada ise Lautaro Martinez penaltıdan bulduğu gol ile farkı 2'ye yükseltti ve maçın skorunu belirledi.





Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla 4. golünü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Inter puanını 31'e yükseltirken Venezia ise 15 puanda kaldı.



