ÖZET | Valencia Basket - Panathinaikos maç sonucu: 95-83

Bu sonuçla Valencia beşinci galibiyetini alırken Panathinaikos ise yedinci maçında beşinci yenilgisini yaşadı. Valencia, farkı son çeyrekte yarattı ve böylece galibiyete uzandı. Valencia’da Klemen Prepelic 4/5 üç sayılık isabetiyle 18 sayı ve 6 asist ile oynadı ve galibiyetin mimarı oldu. İspanyol ekibinde Derrick Williams, 14 sayı, 3 ribaund ve 3 asist üretti. Martin Hermansson 13 sayı, 4 asist ve 3 ribaund ile oynadı. Fernando San Emeterio ve Mike Tobey 11’er sayı ürettiler.

Panathinaikos’ta Howard Sant-Roos, Konstantinos Mitoglou ve Ioannis Papapetrou 11’er sayıyla oynadı. Yunan ekibinde yeni transfer Shelvin Mack da 15 sayı – 4 asist ile maçı tamamladı.

Çeyrek skorları: 22-21, 45-41, 70-66, 95-83 (Eurohoops)