(ÖZET) Valencia Basket - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 66-52

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 29. hafta maçında Valencia Basket’e konuk oldu. Dış atışlarda 23/3 atan Sarı Lacivertlileri rakibine 66-52 mağlup oldu ve EuroLeague’deki 12. mağlubiyetini aldı.

La Fonteta’da oynanan maça Nando De Colo, Lorenzo Brown, Edgaras Ulanovas, Ahmet Düverioğlu ve Jan Vesely beşiyle başlayan temsilcimiz, çeyreği 18-10 geride kapattı. İkinci periyotta 7-0’lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, farkı 3 sayıya indirdi. (20-17) 9-2’lik seri ile skoru 28-28’te eşitleyen Kokoskov’un öğrencileri, rakibinin ise 9-0’lık serisine engel olamadı ve soyunma odasına 37-28 geride gitti. Üçüncü çeyrekte farkı çift hanelere kadar çıkaran İspanyol ekibi karşısında De Colo ile sayılar bulan Fenerbahçe, çeyreği 45-39 geride tamamladı. Dördüncü çeyrekte fark açılırken, Sarı Lacivertliler mücadeleden 66-52 mağlup ayrıldı.

Temsilcimizin skor dağılımı: Vesely 15, De Colo 14, Pierre 9, Eddie 7, Brown 5, Barthel 2.

Valencia cephesinde Sam Van Rossom 14 sayı ve 5 ribaund üretti. Mike Tobey 12 sayı ve 4 ribaund ile oynadı.

İlk Çeyrek Sonucu

Valencia 18-10 Fenerbahçe Beko

İY | Valencia 37-28 Fenerbahçe Beko

3. Çeyrek Sonucu Valencia

45-39 Fenerbahçe Beko



