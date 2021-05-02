ÖZET | Valencia - Barcelona maç sonucu: 2-3

La Liga'nın 34.hafta maçında Barcelona deplasmanda Valencia'yı 3-2 yendi ve kritik bir galibiyet aldı. Gelecek hafta oynanacak Barcelona - Atletico Madrid maçı öncesi puanını 74 yapan konuk ekip böylece Real Madrid ile puanları eşitlerken liderin 2 puan gerisinde takibi sürdürdü.

LA LIGA PUAN DURUMU

Valencia, 50.dakika Gabriel Paulista ile 1-0 öne geçti. Lionel Messi, 57.dakika kazanılan penaltıyı kullandı dönen topu gole çevirdi. Maçın 63.dakikasında Griezmann skoru 2-1 yaparken 69.dakikada Lionel Messi frikikten klas bir golle farkı ikiye çıkardı. Maçın son golünü 83.dakika Carlos Soler kaydetti.