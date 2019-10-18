Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, ilk deplasman maçına Valencia Basket karşısında çıktı.

Anadolu Efes, ilk yarısını 7 sayı farkla geride kapatmasına rağmen karşılaşmadan 83-78'lik skorla galip ayrıldı.

İlk deplasman maçında galibiyete ulaşan temsilcimiz, 3. maçında 2. kez kazanırken Valencia Basket ise 3. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Maç başladı.

Karşılaşmaya San Emeterio'nun sayılarıyla etkili başlayan Valencia Basket, 6:58 kala 10-4'lük üstünlüğü yakaladı. Peters ve Beaubois ile isabetler bulan Anadolu Efes, 6:02 kala skoru 10-10 yaptı. Temsilcimiz, 4:04 kala da Krunoslav Simon'un basketiyle 14-16'lık üstünlüğü yakaladı. Son bölümde Dubljevic'i devreye sokan Valencia, ilk çeyreği 27-23'lük skorla önde tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 27-23

İkinci çeyreğin başında Efes, hücumda Shane Larkin ile etkili olsa da Labeyrie ile basketler bulan Valencia Basket, farkı koruyarak ilk 5 dakikalık bölümü 36-32 üstün geçti. Çeyreğin sonunda yine Dubljevic ile etkili olan Valencia, ilk yarıyı 46-39'luk skorla üstün kapattı.

İLK YARI SONUCU: 46-39

Üçüncü çeyreğe Micic ve Shane Larkin'in sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, 9:06 kala skoru 46-44'e getirdi. Larkin ve Micic liderliğinde etkili olan Efes, Dunston'ın da oyunun iki yönünde yaptığı katkılarla 05:19 kala 53-54'lük üstünlüğü yakaladı. 3:25 kala Micic'in çok iyi şekilde hazırladığı pozisyonda Dunston sayıyı buldu ve temsilcimiz skoru 57-60 yaptı. Micic liderliğinde etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, 23 saniye kala Beaubois'nın üçlüğüyle skoru 61-69'a getirdi ve çeyrek de Motum'un Valencia adına son saniye basketiyle 63-69 sona erdi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 63-69

Son çeyreğin ilk bölümünde iki takım da skor üretmekte büyük sıkıntı yaşadı. İlk 5 dakika, 2-2'lik eşitlikle 65-71 geçildi. 3:40 kala Dunston'ın serbest atış isabetiyle Efes, skoru 67-74'e getirdi. Temsilcimiz, son bölümde farkı 10 sayıya kadar çıkarsa da Valencia'nın çabasına rağmen karşılaşmadan 83-78'lik skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 78-83