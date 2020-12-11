ÖZET | Valencia - Anadolu Efes maç sonucu: 76-74

Turkish Airlines EuroLeague’in 13. haftasında Anadolu Efes, Valencia Basket’in konuğu oldu. Kıran kırana geçen maçta son topta Valencia 76-74 kazandı. Bu sonuçla Valencia 8. galibiyetini alırken temsilcimiz Anadolu Efes 6. yenilgisini yaşadı.
Valencia’da Mike Tobey 19 sayı – 7 ribaund ile maçın en skorer ismi oldu. İspanyol ekibinde Dericck Williams da 14 sayıyla mücadele ederken Martin Hermannsson 4 sayı – 7 asist ile maçı tamamladı.
Anadolu Efes‘te James Anderson ve Vasilije Micic 16 sayıyla oynarken Chris Singleton 12 sayı – 5 ribaund ile 24 verimlilik puanı üretti ve takımının en verimli ismi oldu.
Çeyrek skorları:
1. çeyrek: 19-23
2. çeyrek: 40-38 (21-15)
3. çeyrek: 54-60 (14-22)
4. çeyrek: 76-74 (22-14)