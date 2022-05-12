(ÖZET) VakıfBank - Fenerbahçe Opet maç sonucu: 3-0

Misli.com Sultanlar Ligi Final Etabı serisinin son maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i konuk etti. 2-2 eşitliğin bulunduğu serinin son maçı VakıfBank Spor Sarayı'nda oynandı. Serinin ilk maçında sahasından 3-1 galip ayrılan Fenerbahçe Opet, ikinci maçta VakıfBank Spor Sarayı'ndan 3-1 mağlup döndü. VakıfBank'ın sahasındaki üçüncü maçı 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, dördüncü maçta evinde rakibine 3-2 yenildi. Serinin son maçında VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Sarı-siyahlı ekip, serideki durumu 3-2 yaparak şampiyon oldu.





Lig tarihinde ilk kez 1992 yılında şampiyon olan VakıfBank, bu sezonki şampiyonlukla üst üste 4'üncü, toplamda ise 13'üncü şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyon VakıfBank kupasını aldı

Mücadelenin ardından kupa ve madalya töreni yapıldı. Şampiyon VakıfBank’a kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti. Sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe’ye de plaketi verildi.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Nurper Özbar, Mehmet Topal

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Bartsch-Hackley, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Gabi Guimaraes, Kübra Akman, Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Meryem Boz, Melis Gürkaynak

FENERBAHÇE OPET: Mina Popovic, Vargas, Meliha, Eda Erdem Dündar, Naz Akyol Aydemir, Arina, Cansu Çetin, Ana Cristina, Gizem Örge

SETLER: 25-23, 25-20, 25-20

SÜRE: 82' (25', 31', 26')