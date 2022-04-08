(ÖZET) USK Prag - Fenerbahçe Safiport maç sonucu: 74-83

Fenerbahçe Safiport, İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenen EuroLeague Women Final Four organizasyonda finale yükselebilmek için Çekya ekibi, USK Prag ile kozlarını paylaştı.

Maça iyi başlayan ve ilk periyodu önde kapatan Sarı-Lacivertliler, 2 ve 3. periyotlarda geriye düşse de kapanışı iyi yaptı. Temsilcimiz parkeden 74-83 galip ayrılarak finale çıktı.

Kanarya finalde, İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'yı 74-69'luk skorla yenen Macaristan takımı Sopron Basket ile pazar günü karşılaşacak.

Salon: Ülker

Hakemler: Paulo Marques xx, Amel Dahra xx, Gatis Salins xx

USK Praha: Conde xx 11, Jones xxx 21, Oblak xxx 22, Thomas xx 12, Vorackova xx 5, Stankovic xx 1, Vyoralova xx 2

Başantrenör: Hejkova Natalia

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır xx 3, Iagupova xxx 24, McBride xxx 15, Sabally xx 9, Williams xx 4, Hartley xx 10, Alperi Onar x, Stokes x, Zahui xx 18

Başantrenör: Victor Lapena

1. periyot: 28 - 23 (USK Praha lehine)

Devre: 45-38 (USK Praha lehine)

3. periyot: 63- 59 (USK Praha lehine)

5 faul alan: Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Safiport)