(ÖZET) UNICS Kazan-Anadolu Efes maç sonucu: 75-67
Turkish Airlines Euroleague'in 18. hafta maçında Anadolu Efes, Rusya temsilcisi UNICS Kazan ile karşı karşıya geldi. Anadolu Efes sahadan 75-67'lik yenilgi ile ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Euroleague'deki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Anadolu Efes, 9. mağlubiyetini aldı. UNICS Kazan ise 11. galibiyetine ulaştı.
Turkish Airlines Euroleague'in 18. hafta maçında Anadolu Efes, Rusya temsilcisi UNICS Kazan ile karşı karşıya geldi. Anadolu Efes sahadan 75-67'lik yenilgi ile ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Euroleague'deki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Anadolu Efes, bu sezonki 9. mağlubiyetini aldı. UNICS Kazan ise 11. galibiyetine ulaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısını 42-38 geride kapatan Anadolu Efes'te Larkin 17, Dunston 15 sayıyla mücadele etti. Ev sahibi ekipte John Brown 20 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.
SALON: Kazan
HAKEMLER: Ilija Belosevic, Elias Koromilas, Milos Koljensic
UNICS KAZAN: Lorenzo Brown 7, Uzinskii 3, Hezonja 9, Vorontsevich 12, John Brown 20, Canaan 9, Spissu 9, Brantley 6, Mayo, Klimenko
ANADOLU EFES: Larkin 17, Beaubois 5, Anderson 8, Moerman 5, Pleiss, Dunston 15, Bryant 6, Singleton 11, Petrusev, Erten Gazi
1'İNCİ PERİYOT: 24-17
İLK YARI: 42-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-49