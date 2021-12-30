(ÖZET) UNICS Kazan-Anadolu Efes maç sonucu: 75-67

Turkish Airlines Euroleague'in 18. hafta maçında Anadolu Efes, Rusya temsilcisi UNICS Kazan ile karşı karşıya geldi. Anadolu Efes sahadan 75-67'lik yenilgi ile ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Euroleague'deki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Anadolu Efes, bu sezonki 9. mağlubiyetini aldı. UNICS Kazan ise 11. galibiyetine ulaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 42-38 geride kapatan Anadolu Efes'te Larkin 17, Dunston 15 sayıyla mücadele etti. Ev sahibi ekipte John Brown 20 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.

SALON: Kazan

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Elias Koromilas, Milos Koljensic

UNICS KAZAN: Lorenzo Brown 7, Uzinskii 3, Hezonja 9, Vorontsevich 12, John Brown 20, Canaan 9, Spissu 9, Brantley 6, Mayo, Klimenko

ANADOLU EFES: Larkin 17, Beaubois 5, Anderson 8, Moerman 5, Pleiss, Dunston 15, Bryant 6, Singleton 11, Petrusev, Erten Gazi

1'İNCİ PERİYOT: 24-17

İLK YARI: 42-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-49