(ÖZET) Ümraniyespor - Trabzonspor maç sonucu: 3-1

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Ümraniyespor ile Akyazı’da 0-0 berabere kalan Trabzonspor, rövanş maçında hüsrana uğradı.

Öze dönüş politikası izlediği sezonda taraftarına Türkiye Kupası’nı armağan etmek isteyen Ünal Karaman'lı Trabzonspor, Ümraniyespor karşısında Nwakaeme ile 1-0 geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Leandrinho, Emircan ve Atabey'in gollerine engel olamayan Fırtına, kupaya çeyrek finalde veda etti.

Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor'u da eleyerek kupada büyük bir sürprize imza attı. Çaykur Rizespor'un 2002-2003 sezonundaki başarısından sonra Türkiye Kupası'nda ilk kez bir 2. lig takımı yarı finale çıktı. Trabzonspor ise 2013'ten bu yana Türkiye Kupası'nda çeyrek finalden ilerisini göremedi.

Ümraniyespor, Kasımpaşa-Akhisarspor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

19. dakikada gelişen Trabzonspor atağından Rodallega, Yusuf ile yaptığı duvar pasıyla ceza alanı içine girdi. Zor açıdan kaleyi düşünen Rodallega’nın şutu yan ağlarda kaldı.

21. dakikada Ümraniyespor’da Serkan’ın sert şutunu Hosseini kale çizgisi önünde kafasıyla uzaklaştırdı.

24. dakikada Yusuf Yazıcı’nın ters pasında sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme’nin plase vuruşu az farkla auta gitti.

35. dakikada Yusuf’un pasıyla topla buluşan Nwakaeme, ceza alanı dışından yaptığı sert ve düzgün vuruşla takımını öne geçiren golü buldu. 0-1

42. dakikada Rodallega- Nwakaeme-Yusuf paslaşmasıyla Trabzonspor, rakip ceza alanına girdi. Yusuf’un şutunda kaleci Burak, topu kornere çeldi.

Mücadelenin 54. dakikasında Leandrinho, skoru 1-1'e getirdi.

Ümraniyespor, 65. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen geçen Emircan Altıntaş 66'da Ümraniyespor'u 2-1 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

71. dakikada Abdülkadir Parmak ceza sahasında yerde kaldı, Trabzonspor penaltı kazandı. Trabzonspor lehine penaltı kararı veren hakem Alper Ulusoy, 'VAR' kontrolü sonrasında kararını iptal etti.

81. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Nwakaeme'nin şutu kornere çıkarken, Hasan Batuhan Artarslan kaleye yakın mesafede topa dokunamadı.

83. dakikada Trabzonspor inanılmaz bir gol kaçırdı. Anthony Nwakaeme, kale önünden yaptığı vuruşta çerçeveyi bulamadı.

90+7'de Atabey'in golüyle Ümraniyespor, Trabzonspor karşısında skoru 3-1'e getirdi ve maç bu skorla sona erdi.

STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Samet Çiçek, İbrahim Bozbey

ÜMRANİYESPOR: Burak - Appindangoye, Alaaddin, Yasir, Merthan, Serkan, Muhammed, Recep (Dk. 90+8 Gökhan), Emircan (Dk. 79 Andreas), Leandrinho (Dk. 85 Tarık), Atabey

TRABZONSPOR: Uğurcan - Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Yusuf (Dk. 48 Batuhan), Ekuban, Rodallega

GOLLER: Dk. 55 Leandrinho, Dk. 66 (P) Emircan (P), Dk. 90+7 Atabey (Ümraniyespor) - Dk. 35 Nwakaeme (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Emircan, Muhammed, Burak, Alaaddin (Ümraniyespor) - Ekuban, Murat (Yedek kulübesinde) (Trabzonspor)