(ÖZET) Ümraniyespor-Fenerbahçe maç sonucu: 1-2

Fenerbahçe , Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor deplasmanına çıktı. Lider Galatasaray 'ın kazanmasıyla ezeli rakibinin 7 puan gerisine düşen Jorge Jesus'un öğrencileri, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı 2-1 yenip kupadaki Rizespor mücadelesinden de galibiyetle ayrılmıştı. Ligde ve kupada aldığı galibiyetlerle Ümraniyespor karşılaşmasına moralli giden Sarı Lacivertliler, sahadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etti.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona ererken ikinci devrede büyük bir heyecan yaşandı. 73'te sahneye çıkan Michy Batshuayi, skor perdesini açan isim olurken 78'de Umut Nayir, takımına eşitliği getirdi.

89'da Tomislav Glumac, kendi kalesini sarstı, gol ofsayta takıldı ve devreye VAR girdi. İncelenen pozisyon sonrası gol geçerli sayılırken kalan dakikalar nefes kesti. Ümraniyespor'un 90+8'de Umut Nayir'le bulduğu beraberlik golü VAR incelemesi sonrası geçersiz sayılırken karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Sarı Lacivertliler, puanını 41'e çıkarttı ve lider Galatasaray'la arasındaki 4 puanlık farkı korudu. 3 maçlık yenilmezlik serisi İstanbulspor karşısında sona eren, Fenerbahçe maçından puansız ayrılan Recep Uçar'lı Ümraniyespor ise 14 puanla son sırada kaldı.

Maçtan dakikalar:

9' Fenerbahçe, Ümraniyespor kalecisi Orkun'u geçemedi. Ceza sahası dışı sol çaprazından Rossi’nin sağ ayağı ile uzak direğe çıkardığı şutu kaleci Orkun çeldi. Oyun alanına geri dönen topla ceza sahası içi sağ çaprazında topa sahip olan Batshuayi’nin sol ayağı ile yakın köşeye vuruşunda kaleci Orkun bir kez daha gol olmasına izin vermedi. Pozisyonun devamında Rossi’nin etkisiz kafa vuruşunu Ümraniyespor savunması uzaklaştırdı.

11' Onur Atasayar'ın sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.

12' Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, Onur Ayık'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

13' Ümraniyespor savunmasından teker teker sıyrılan ve ceza sahasına giren Enner Valencia, Orkun'u da geçmek istedi, 27 yaşındaki kaleci son anda topa dokundu ve Ekvadorlu golcüye geçit vermedi.

13' Kartal Kayra Yılmaz’ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı top, Onur’un önünde kaldı. Onur'un ceza yayı üzerinden sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin hemen dibinden auta gitti.

24' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Rossi, topu önüne alıp taşımak istedi ancak araya son anda Allyson girdi. Pozisyonun devamında topu kontrol eden Crespo, Oğuz'un müdahalesiyle yerde kaldı ve Fenerbahçe serbest vuruş kazandı.

26' İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta Ümraniyespor kalecisi Orkun, 2 hamlede topu kontrol etti.

38' Batshuayi'nin çevirdiği topa ceza sahası dışından gelişinden vuran Valencia, isabeti sağlayamadı ve meşin yuvarlak auta çıktı.

44' Ümraniyespor'un Brezilyalı stoperi Allyson, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara alındı. Hücumcu Durel Avounou'yu oyuna süren Recep Uçar, Isaac Sackey'i stopere çekti.

45' İrfan Can'ın ara pasına koşu yapan Valencia'nın ceza sahasının sağ çaprazından ayağının dışıyla attığı şutta top ağlarla buluştu ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

45+3' Fenerbahçe hızlı çıktı, Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can, Onur Atasayar'ı geçemedi. Kayarak topu İrfan'dan alan Onur, tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+4' Kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında Glumac topu indirdi, Lincoln kafasıyla kaleci Altay'a aktardı.

45+5' İrfan Can'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya Enner Valencia, kaleye yakın mesafeden vole vurdu, top farklı şekilde auta çıktı.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

47' Ferdi Kadıoğlu'nun arka direğe yaptı ortaya hareketlenen Rossi'nin penaltı noktasına doğru çevirdiği topu Ümraniyespor'da Sackey uzaklaştırdı.

53' Adel Bettaieb'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Szalai topu uzaklaştırdı.

54' Kendisine şut açısı arayan Onur Ayık, Arao ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Oyun devam ederken top Durel Avounou'nun önünde kaldı. Kongolu oyuncunun yerden sert şutunda top Altay'da kaldı.

62' Onur Ayık'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Ferdi son anda kademeye girdi ve tehlikeyi önledi.

67' Emre Mor'un sağ kanattan yaptığı ortada Rossi'nin yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Orkun'da kaldı.

67' Jorge Jesus'tan iki hamle geldi, Lincoln'ün yerine Zajc, İrfan Can'ın yerine Alioski oyuna dahil oldu.

70' Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Onur Ayık ile Bettaieb'i kenara aldı, Geraldo ile Sekidika'yı oyuna sürdü.

72' Ümraniyespor, gole çok yaklaştı. Avounou'nun sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Geraldo, boş durumda şutunu attı, top direkten auta çıktı.

GOL | 73' Fenerbahçe, golü buldu. Szalai'nin uzun pasında topu müthiş kontrol eden Batshuayi, kaleci Orkun'dan şık bir çalımla sıyrıldı ve ceza sahasının sol çaprazından düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1





GOL | 78' Durel Avounou'nun ara pasına koşu yapan ve ceza sahasına giren Umut Nayir, kaleci Altay'a attığı çalım sonrası topu ağlara gönderdi ve takımına eşitliği getirdi. 1-1

82' Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin yerine Serdar Dursun oyuna dahil oldu.

82' Alioski'nin sol kanattan yaptığı ortaya çok iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda Orkun gole izin vermedi. Tecrübeli kaleci, son anda topu çelmeyi başardı.

84' Dar alanda çok şık çalımlarla kendisine şut açısı bulan Zajc'ın şutunda top savunmadan döndü.

85' Ümraniyespor'da Oğuz ile Kartal Kayra kenara geldi. Mrsis ile Serkan Göksü oyunda.

GOL | 89' Valencia'nın ceza sahasına çevirdiği topu uzaklaştırmak isteyen Glumac, kendi ağlarını sarstı. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırırken VAR'da incelenen pozisyon sonrası gol geçerli sayıldı. 1-2

90' Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ve kaleci Orkun, gol sonrası hakeme itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

90+1' Fenerbahçe'de Emre Mor oyundan alındı. İsmail Yüksek oyunda.

90+8' Ümraniyespor, Umut Nayir'in golüyle eşitliği yakaladı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen Abdulkadir Bitigen, Glumac'ın Batshuayi'ye faul yaptığını tespit etti ve golü iptal etti. Pozisyon sonrası Ümraniyespor'da Onur Atasayar, hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

90+15' Fenerbahçe'de Zajc, Geraldo'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

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Ümraniyespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan Ümraniyespor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Abdülkadir Bitigen'in yönettiği 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde.

VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu

Karşılaşmada Abdülkadir Bitigen düdük çalıyor. Bitigen’in yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel ve Murat Tuğberk Curbay yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu oturuyor. Öğretmenoğlu’na, AVAR’da Mustafa İlker Coşkun ve Samet Çavuş eşlik ediyor.

Ümraniyespor-Fenerbahçe 11'ler:

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur, Sackey, Oğuz, Kartal Kayra, Onur, Adel, Umut

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi

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