(ÖZET) Ümraniyespor - Antalyaspor maç sonucu: 0-1

Süper Lig 'in yeni takımı Ümraniyespor sezona Kadıköy'de 3-3'lük Fenerbahçe beraberliği ile başlamıştı. Recep Uçar'ın öğrencileri bu hafta da zorlu maçta Antalyaspor'la karşılaştı. Ev sahibi takım 3 puanı alarak tarihte Süper Lig'deki ilk galibiyetini almak istiyordu. Ancak geçen hafta son dakikada yedikleri golle Galatasaray 'a yenilen Nuri Şahin'in Antalyaspor'u buna izin vermedi.

İki idealist hocanın kapışmasında ilk yarı karşılıklı ataklarla geçilse de mücadeleden gol sesi çıkmadı. İkinci devrede eşitlik bozuldu. 59'da Bünyamin Balcı'nın asistinde Haji Wright kafayı vurdu ve Kırmızı-Beyazlılar'ı 1-0 öne geçirdi. Akdeniz ekibi bu dakikanın ardından skoru korumasını bildi ve sezonun ilk 3 puanını aldı. Ümraniye ise 2. hafta sonunda 1 puanda kaldı.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Süleyman Özay, Murat Altan

HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR: Serkan Kırıntılı - Serkan Göksu, Santos, Glumac, Lenjani, Oğuz Gürbulak (Dk. 82 Sackey), Geraldo (Dk. 68 Gheorghe), Mrsic (Dk. 68 Gagnidze), Avounou, Onur Ayık (Dk. 68 del Valle), Bettaieb (Dk. 73 Metehan Mimaroğlu)

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Kudryashov, Güray Vural, Fernando (Dk. 85 Veysel Sarı), Soner Aydoğdu (Dk. 76 Hakan Özmert), Ndao (Dk. 61 Larsson), Adriano, Ghacha (Dk. 61 Sinan Gümüş), Wright (Dk. 76 Freddy)

GOL: Dk. 60 Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Geraldo (HangiKredi Ümraniyespor) - Soner Aydoğdu, Fernando (Fraport TAV Antalyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Çağdaş Altay ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı!

9' Bünyamin uzaktan şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

11' Ümraniye kontratağında Geraldo ceza alanında savunma arkasına sarkan Durel bir anda Boffin'le karşı karşıya kaldı ancak Belçikalı kaleci gole izin vermedi.

12' Ceza sahası içinde topla buluşan Ghacha şansını denedi ancak aut.

20' Mrsic, ceza sahasının hemen dışından vurdu ancak top dışarda.

34' Bettaib'e atılan uzun topta yıldız oyuncu rakibinden şık sıyrıldı, kaleci Boffin'i de geçmek istedi ancak Belçikalı eldiven topa sahip oldu.

DİREK!

41' Savunmanın hatasında topla buluşan Ndao ceza alanına girmeden vurdu, yıldız oyuncunun şutunda top üst direkten auta çıktı.

45' İlk devrenin sonuna +1 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL!

59' Bünyamin sağ kanattan içeri ortaladı, arka direkte boşta kalan Haji Wright çok sert bir kafa vuruşuyla Serkan'ı avlamayı başardı. Antalyaspor 1-0 önde.

64' Mrsic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

81' Durel ceza sahası içinden vurdu fakat çerçeveyi bulamadı.

90' Maçın sonuna 5 dakika uzatma ekleniyor.

..Ve karşılaşma sona erdi, 3 puan Antalyaspor'un!

Ümraniyespor - Antalyaspor 11'ler

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, Mrsic, Durel, Onur, Bettaieb.

Antalyaspor: Boffin, Soner, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Fedor, Ndao, Ömer, Ghacha.