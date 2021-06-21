ÖZET | Ukrayna - Avusturya maç sonucu: 0-1

EURO 2020 C Grubu son maçında Ukrayna ile Avusturya kozlarını paylaştı. FIFA Kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadeleyi tek golle kazanan kırmızı beyazlılar adını son 16 turuna yazdırdı.

Avusturya'ya galibiyeti getiren gol 21. dakikada Christoph Baumgartner'den geldi. Bu sonuçla 6 puana yükselen Avusturya, 3. kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez grup aşamasını geçti.

Grubu 3 puanla tamamlayan Ukrayna ise diğer maçların sonucuna göre en iyi 3. olarak tur atlama hesapları yapacak.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Karşılaşma Cüneyt Çakır'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 4: Savunmanın arkasına sarkan Yarmolenko, sağ kanattan topu taşıdı. Golcü futbolcunun ceza sahası içerisine yaptığı sert ortada top kalecide kaldı.

Dakika 21 GOL: Avusturya Christoph Baumgartner'in golüyle 1-0 öne geçti. Kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası içerisinde topa dokunan Baumgartner, takımını Ukrayna karşısında öne geçirdi.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı Avusturya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 62: Ukrayna gole çok yaklaştı. Sol taraftan kullanılan frikikte top ters bir vuruşla kaleye yöneldi. Avusturya kalecisi topu kornere çelmeyi başardı.

Dakika 90: Mücadele 1-0 sona erdi.

Ukrayna - Avusturya ilk 11'ler:

Ukrayna: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Shaparenko, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk

Avusturya: Bachmann; Dragovic, Alaba, Hinteregger; Lainer, Sabitzer, Schlager, Grillitsch, Laimer; Baumgartner, Arnautovic