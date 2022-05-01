(ÖZET) Udinese - Inter maç sonucu: 1-2

İtalya Serie A'nın 35. hafta mücadelesinde Udinese, Inter'i konuk etti. Inter sahadan 2-1'lik galibiyet ile ayrılarak 3 puanın sahibi oldu ve zirve takibini sürdürdü.

Maça hızlı başlayan konuk ekip Inter, 12. dakikada Perisic'in golüyle 1-0 öne geçti. 39. dakikada Inter penaltı kazandı. Topun başına geçen Lautaro Martinez, penaltıdan yararlanamadı. Ancak Arjantinli futbolcu dönen topta ağları bulmayı başardı ve farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı 2-0'la geçilirken, ev sahibi Udinese'de Pussetto 72. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.

Bu sonuçla birlikte Inter puanını 75'e yükseltti ve lider Milan'ın 2 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü. Udinese ise 43 puanda kaldı.



