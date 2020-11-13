Ümit Milli Takımımız, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında karşılaştığı Avusturya'yı 3-2 mağlup etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta, Milli Takımımızın gollerini 64, 81 ve 90+2. dakikalarda Halil İbrahim Dervişoğlu atarken, Avusturya'nın gollerini 36.dakikada Kelvin Arase ve 90.dakikada Hannes Wolf kaydetti. Ümit Milli Takımımız, grubunun son maçında 17 Kasım Salı günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Kosova'yı konuk edecek.

Maçtan dakikalar

34. dakikada Güven'in pasında ceza sahasında topla buluşan Halil'in şutu yandan az farkla auta çıktı.

36. dakikada Türkiye ceza sahası içinde Rıdvan'ın ayağına takılan topu kapan Arase'nin şutu yerden filelerle buluştu. 0-1

44. dakikada Güven Yalçın'ın ceza sahasının hemen dışından kullandığı serbest vuruş, az farkla üstten dışarı çıktı.

57. dakikada Wolf'un kafa şutunda Ersin'den dönen topu filelere yollayan Wöber'in golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

60. dakikada Grüll'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Wolf'un şutunu kaleci Ersin 2 hamlede kontrol etti.

63. dakikada kısa paslarla ceza sahasına giren Bünyamin'in şutunu kaleci Ehmann parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

64. dakikada kornerden gelen topta Güven Yalçın'ın kaleciden dönen şutunu Halil'in şutu filelerle buluştu. 1-1

73. dakikada Berkan'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Halil'in şutunu Ehmann uzaklaştırdı.

81. dakikada Erkan'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Halil'in plasesi yerden filelere gitti. 2-1

87. dakikada Arase'nin içeri çevirdiği topa iyi vuran Schmidt'in şutunu kaleci Ersin'in güçlükle uzaklaştırdı.

89. dakikada Wolf'un kullandığı serbest vuruş yan direğe vurarak filelere gitti. 2-2

90+2. dakikada ceza sahasında rakibini geçtikten sonra ayakta kalan Halil kendisinin ve takımının 3. golünü attı. 3-2

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Novak Simovic xx, Theodoros Georgiou xx, Gergo Vigh Tarsonyi xx

Türkiye: Ersin Destanoğlu x, Bünyamin Balcı x (Serkan dk. 65 x), Hüseyin Türkmen x (Atakan dk. 25 xx), Ravil Tagir xx, Rıdvan Yılmaz x (Cemali dk. 90 ?), Berat Özdemir xx, Erkan Eybil xx (İlker dk. 90 ?), Ömer Faruk x (Berkan dk. 46 x), Halil Dervişoğlu xxxx, Güven Yalçın xxx, Ali Akman xx

Yedekler: İrfan Can, Arda, Melih, Kerem,

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Avusturya: Ehmann x, Thurnwald x, Klarer x, Maresic x, Schnegg x, Danso x, Wöber xx, Arase xxx, Grüll x (Adamu dk. 70 x), Wolf xx, Nussbaumer x (Schmidt dk. 57 x)

Yedekler: Lawal, Helac, Greiml, Müller, Tartarotti, Celic, Lukacevic

Teknik Direktör: Werner Gregoritsch

Goller: Halil (dk. 64, 81, 90+2) (Türkiye), Arase (dk. 36), Wolf (dk. 89) (Avusturya)

Sarı kartlar: Berkan, Atakan, Berat (Türkiye), Schnegg, Danso (Avusturya)