(ÖZET) Tuzlaspor-Menemenspor maç sonucu: 2-0

Yeniden zirveye tırmanmayı hedefleyen Tuzlaspor, evinde Menemenspor ile karşı karşıya gldi. Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi. İkinci yarıda ise oyunun hakimiyeti ev sahibine geçti. Önce 53. dakikada Thuram, maçta açılışı yapan isim oldu: 1-0. Kalan dakikalarda kontrolü elinden bırakmayan Mavi-Beyazlılar, 90+3'te Alan ile zafere uzanmasını bildi: 2-0.

Yeniden çıkıştalar

Üst üste 2. maçını kazanan Tuzla, yeniden çıkışa geçti. İstanbul ekibi, gelecek hafta ise Bursaspor ile deplasmanda zorlu mücadeleye çıkacak. Bu arada sahadan yenilgiyle ayrılan Menemen ise tehlikeli bölgeden bir türlü uzaklaşamadı. 19 puanla 15. sırada yer alan İzmir ekibi, maç fazlasıyla ateş hattının 3 puan üzerinde yer alıyor.



