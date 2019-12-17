(ÖZET) Tuzlaspor - Galatasaray maç sonucu: 0 - 4

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Galatasraay, Tuzlaspor deplasmanındaydı. İlk maçı 2-0 kaybederek büyük bir sürprize imza atan Cim Bom, ikinci maçta bu kez affetmedi!

Sarı Kırmızılılar as kadroyla çıktığı mücadelede yıldızlarının golleriyle 4-0'lık rahat bir galibiyet aldı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

10'da Nagatomo, 16'da Radamel Falcao, 45+1'de Feghouli ve 90+2'de Belhanda maçın skorunu belirleyen isimlerdi.

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Maçtan önemli dakikalar şu şekilde:

7' Sol kanattan gelen ortaya penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Radamel Falcao kafa vuruşunu yapıyor ancak az farkla top dışarı çıkıyor.

10' GOL! Galatasaray Nagatomo'nun golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Ceza sahası içi sol çaprazından Ömer Bayram'ın şutu savunmadan geri geliyor, ceza sahası ön çizgisine yakın konumda bulunan Yuto Nagatomo topu önünde buluyor ve gelişine vuruyor top ağlarla buluşuyor.

16' GOL! Galatasaray Radamel Falcao'nun attığı golle skoru 2-0 yaptı.

Selçuk İnan sağ kanada uzun bir top gönderiyor, topla buluşan Sofiane Feghouli ceza sahası içi sağ çizgisinden altıpas içerisine ortalıyor, Radamel Falcao ayak içiyle dokunuyor ve topu ağlara gönderiyor.

29' Younes Belhanda yay üzerinden gelişine vuruyor, Gökcan Kaya çizgi üzerinde topu çıkarmayı başarıyor.

45+1' Sofiane Feghouli Galatasaray'ı 3-0 öne geçirdi.

Taylan Antalyalı altıpas sağ çizgisinden son çizgiye kadar iniyor altıpas ön çizgisine yakın yerde bulunan Sofiane Feghouli'ye aktarıyor ve Sofiane Feghouli ayak içi bir vuruşla topu ağlara gönderiyor.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

50' Mariano sağ kanattan ortalıyor ancak topa hareketlenen Taylan Antalyalı ofsayta yakalanıyor.

80' Jimmy Durmaz'ın pasında Sofiane Feghouli topla buluşuyor ceza alanına girip sert bir şut çekiyor ancak Bayram Olgun topu çelmeyi başarıyor.

Maç sona erdi.

İki takımın maç kadroları:

Tuzlaspor:

Bayram Olgun - Kemal Tokak - Bülent Uzun - Tarık Mayhoş - Erdinç Pekgöz - Gökcan Kaya - Sadık Baş - Yasin Yener - Muhammed Akarslan - Umut Sönmez - Göksu Türkdoğan

Yedekler:

Kubilay Akış - Murat Türkkan - Doğan Can Otman - Mustafa Emre Can - Gökhan Çıra - Ercan Aygün - Murat Yılmaz

Galataaray:

Fernando Muslera Ryan Donk - Ahmet Çalık - Mariano Filho - Yuto Nagatomo - Selçuk İnan - Sofiane Feghouli - Taylan Antalyalı - Younes Belhanda - Ömer Bayram - Radamel Falcao

Yedekler:

Okan Koçuk - Emin Bayram - Işık Kaan Arslan - Emre Taşdemir - Atalay Babacan - Jimmy Durmaz - Emre Mor - Erencan Yardımcı - Yunus Akgün