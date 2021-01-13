ÖZET | Tuzlaspor - Başakşehir maç sonucu: 1 - 5

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'u farklı yendi. Tuzlaspor'un ev sahibi olduğu ancak Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir takımı Demba Ba, İsmail konuk (kk), Ravil Tagir, Aleksic ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 5-1 kazandı

Başakşehir'de yeni transfer Leo Duarte maçın ikinci yarısında görev yaptı

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Turgut Doman, Samet Çiçek, Mert Bulut

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Rafael (Dk. 70 Uğur Uçar), Mehmet Topal, Ravil Tagir, Cemali Sertel (Dk. 80 Emre Kaplan), Azubuike, Giuliano, Aleksic (Dk. 76 İrfan Can Kahveci), Berkay Özcan (Dk. 46 Duarte), Crivelli, Demba Ba (Dk. 71 Gulbrandsen)

TUZLASPOR: Haydar Yılmaz, Yasin Güreler, İsmail Konuk, Baran Işık (Dk. 46 Rotman), Samet Asatekin, Segbefia, Onur Ayık (Dk. 55 Ahmet Yazar), Gökcan Kaya (Dk. 71 Pucko), Cajic, Vedat Bora (Dk. 80 Özgürcan Özcan), Thuram

GOLLER: Dk. 8 Demba Ba, Dk. 42 İsmail Konuk (Kendi kalesine), Dk. 73 Aleksic, Dk. 79 Ravil Tagir, Dk. 89 İrfan Can Kahveci (Penaltıdan) (Medipol

Başakşehir), Dk. 34 Vedat Bora (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 53 Duarte (Medipol Başakşehir), Dk. 54 Samet Asatekin (Tuzlaspor)



