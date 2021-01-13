ÖZET | Tuzlaspor - Başakşehir maç sonucu: 1 - 5
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'u 5-1 mağlup etti ve çeyrek finale kaldı. Başakşehir adına golleri Demba Ba, İsmail konuk (kk), Ravil Tagir, Aleksic ve İrfan Can Kahveci kaydetti
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'u farklı yendi. Tuzlaspor'un ev sahibi olduğu ancak Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir takımı Demba Ba, İsmail konuk (kk), Ravil Tagir, Aleksic ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 5-1 kazandı
Başakşehir'de yeni transfer Leo Duarte maçın ikinci yarısında görev yaptı
STAT: Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Turgut Doman, Samet Çiçek, Mert Bulut
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Rafael (Dk. 70 Uğur Uçar), Mehmet Topal, Ravil Tagir, Cemali Sertel (Dk. 80 Emre Kaplan), Azubuike, Giuliano, Aleksic (Dk. 76 İrfan Can Kahveci), Berkay Özcan (Dk. 46 Duarte), Crivelli, Demba Ba (Dk. 71 Gulbrandsen)
TUZLASPOR: Haydar Yılmaz, Yasin Güreler, İsmail Konuk, Baran Işık (Dk. 46 Rotman), Samet Asatekin, Segbefia, Onur Ayık (Dk. 55 Ahmet Yazar), Gökcan Kaya (Dk. 71 Pucko), Cajic, Vedat Bora (Dk. 80 Özgürcan Özcan), Thuram
GOLLER: Dk. 8 Demba Ba, Dk. 42 İsmail Konuk (Kendi kalesine), Dk. 73 Aleksic, Dk. 79 Ravil Tagir, Dk. 89 İrfan Can Kahveci (Penaltıdan) (Medipol
Başakşehir), Dk. 34 Vedat Bora (Tuzlaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 53 Duarte (Medipol Başakşehir), Dk. 54 Samet Asatekin (Tuzlaspor)