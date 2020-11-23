ÖZET Tuzlaspor-Bandırmaspor maç sonucu: 0-6

Pote, Landel, Halilovic, İshak Çakmak, Orhan Ovacıklı, Lacina Traore gibi flaş transferlerle 1. Lig’e geri dönen Bandırma’nın haftalardır süren çilesi İstanbul’da bitti. Ligin flaş takımı Tuzla’ya konuk olan Erkan Sözeri’nin takımı tam 6 golle kazandı, adeta şov yaptı. İkinci kez galibiyet alan, 7 maç aradan sonra 3 puana ulaşan konuk takım rakibini de zirveden etti. 18 puanlı İstanbul temsilcisi kazansa haftayı zirvede bitirecekti. Bu arada Tuzlaspor’da Aosman 44. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.



