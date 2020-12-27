ÖZET Tuzlaspor-Altınordu FK maç sonucu: 4-1

Sakatlıkları bulunan Furkan Çil, Ufuk ve Yiğithan ile koronavirüse yakalanan Hüsamettin, Muhammed ve Muzaffer’den yoksun bir şekilde Tuzla deplasmanına çıkan Altınordu zirve yarışında büyük yara alırken İstanbul temsilcisi maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Başından sonuna kıran kırana bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı 4-1 kazanan Mavi-Beyazlılar, 30 puana ulaştı. Geriye düşüp beraberliği yakaladığı maçta 10 kişi kalan ve skoru değiştiremeyen Hüseyin Eroğlu’nun takımında Kahraman kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ahmet Yazar şov

Ahmet Yazar’ın 28 ve 50. dakikalardaki iki golüyle üstünlük kuran ev sahibine zaferi getiren golleri Erhan (K.K.) ve Aosman kaydetti. Erdem Özgenç 69. dakikada gördüğü kırmızı kartla sahayı terkederken konuk takımın teselli sayısı 35’te Enis Destan’dan geldi. Tuzlaspor hafta içinde erteleme maçında yine zirve yarışındaki rakiplerinden Altay’la kozlarını paylaşacak.



