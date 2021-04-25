(ÖZET) Tuzlaspor - Adana Demirspor maç sonucu: 0-3

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor'a konuk olan Adana Demirspor, sürprize izin vermedi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçı Pa Dibba (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 3-0 önde tamamlayan Mavi Şimşekler, Süper Lig yolunda dev bir adım attı.

Yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran, üst üste 5. galibiyetini alan Samet Aybaba yönetimindeki Adana Demirspor, Giresunspor'un Altınordu deplasmanında takıldığı haftada 64 puanla ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Öte yandan Adana Demirspor'da Hasan Kılıç, 4. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

2 maçlık galibiyet serisi Adana ekibi karşısında sona eren Tuzlaspor ise 47 puanla 9. sırada kaldı. Mavi Şimşekler, kalan 2 haftada Balıkesirspor ve Menemenspor'la karşı karşıya gelecek.