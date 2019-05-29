(ÖZET) Türkiye-Yunanistan maç sonucu: 2-1

A Milli Futbol Takımımız, özel maçta Yunanistan ile Antalya’da karşı karşıya geldi. 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Fransa ve İzlanda ile iki kritik maça çıkacak Türkiye Yunanistan'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek moral depoladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

8. dakikada Cenk Tosun’un ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle çeldi. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

11. dakikada Yusuf Yazıcı’nın pasında topla buluşan Cengiz Ünder’in ceza yayı üzerinden sert şutu ağlara gitti. 1-0

17. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topta araya giren Cengiz Ünder pasını altı pas içindeki Kenan Karaman’a bıraktı. Bu futbolcunun dönerek yerden vuruşu kalecinin sağından filelerle buluştu. 2-0

24. dakikada Samaris’in ceza sahası dışından yerden sert şutu kale direğine çarparak auta çıktı.

29. dakikada Yusuf Yazıcı’nın ceza sahası dışından sert şutu az farkla üstten auta gitti.

39. dakikada sağ kanattan Yusuf Yazıcı’nın ortasında penaltı noktasına yakın bir yerden Okay Yokuşlu’nun kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı.

40. dakikada defansın hatasında topu kapan Fortounis'in ceza sahası dışından sert şutu az farkla dışarı çıktı.

İkinci yarı başladı.

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49. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Cenk Tosun’un vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı çeldi.

50. dakikada Kolovos’un ceza alanı sol çaprazından sert şutu kalecide kaldı.

79. dakikada Bouchalakis’in ceza sahası içine yaptığı ortada Kourbelis’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

84. dakikada Mahmut Tekdemir’in penaltı noktası üzerine verdiği pasta Güven Yalçın’ın şutunu kaleci çıkardı.

90+3. dakikada Kolovos'un ceza alanı dışından sert şutu penaltı noktası üzerinde Kourbelis'in önünde kaldı. Bu futbolcu da topu ağlara gönderdi. 2-1

Mücadelede hakem bitiren düdüğü golün santrasını yapmadan çaldı ve Millilerimiz sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin 11'leri

Türkiye:Uğurcan, Çağlar, Kaan Ayhan, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Cenk Tosun

Yunanistan: Paschalakis, Valerianos, Siopis, Koulouris, Fortounis, Pelkas, Masouras, Mavrias, Kourbelis, Samaris, Koutris

Maçtan notlar

Hazırlık karşılaşmasında Yunanistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı’nda 3 futbolcu, ilk kez A takım seviyesinde ay-yıldızlı formayı giydi.

Antalya Stadı’nda Yunanistan ile oynanan hazırlık maçına A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun ve Kenan Karaman’dan oluşan ilk 11’i sahaya sürdü.

A Milli Takım’da kaleci Uğurcan Çakır ile savunma oyuncuları Umut Meraş ve Nazım Sangare, ilk kez ay-yıldızlı formayı terletti.

Karşılaşmada sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Enes Ünal ve Emre Taşdemir’in yanı sıra, Mert Günok, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu ile Ömer Ali Şahiner kadroda yer almadı.

Taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldı

Stat dışındaki etkinlik alanlarında ve saha içinde futbolseverlere Türk bayrakları verildi. Yunanistan karşılaşması öncesinde Milli Takım Taraftar Kulübü, çeşitli etkinlikler düzenledi. Antalya Stadı önünde etkinlik alanına kurulan sahnede çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.