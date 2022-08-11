(ÖZET) Türkiye - Ukrayna maç sonucu: 96-70

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2023 Dünya Kupası Elemeleri ve 2022 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında bugün ilk hazırlık maçına Ukrayna karşısında çıktı. Ay-Yıldızlılar, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi 96-70'lik skorla kazanmayı başardı.

Müsabakaya Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Sadık Emir Kabaca ve Sertaç Şanlı beşiyle başlayan Ay-yıldızlılarımız, Ukrayna karşısında ilk yarıyı 49-29 önde tamamladı.

A Erkek Milli Takımımızda Cedi Osman 17, Alperen Şengün 15 ve Furkan Korkmaz 14 sayıyla oynadı. Ukrayna’da ise Artem Pustovyi 16 sayı kaydetti.

İstanbul'da 3 maç yapacaklar

Milli takımda 2. coach Ergin Ataman dönemiyle 12 Dev Adamımız ilk sınavını Ukrayna karşısında verdi. İstanbul ayağında 3 maça çıkacak Millilerimiz Ukrayna'nın ardından sırasıyla yarın Slovenya ve pazar günü de Polonya'yla karşılaşacak. Ardından Atina'ya geçecek 12 Dev Adamımız, 17 Ağustos'ta Yunanistan, 18 Ağustos'ta Polonya ve 19 Ağustos'ta da yine ev sahihibiyle hazırlık maçlarını noktalayacak.

25 Ağustos'ta rakibimiz Letonya

Ay-Yıldızlılar, 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda 25 Ağustos'ta deplasmanda Letonya ve 28 Ağustos‘ta sahasında Sırbistan ile karşılaşacak. 12 Dev Adamımız ardından 1 Eylül'de başlayacak 2022 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek. A Grubu'nda Karadağ, Bulgaristan, ev sahibi Gürcistan, Belçika ve İspanya ile karşı karşıya gelecek.