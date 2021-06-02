ÖZET | Türkiye-Ukrayna maç sonucu: 1-1

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanan ve 12 gündür Riva’da kampta olan Türkiye Ümit Milli Takımı, Ukrayna Ümit Milli Takımı ile özel maçta karşı karşıya geldi.

İlk yarıda istediği oyunu sahaya yansıtamayan milliler, 27. dakikada Danyil'in golüne engel olamayınca soyunma odasına 1-0 geride girdi. İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen ay yıldızlılar, 81. dakika Batuhan Kör ile skoru 1-1'e getirdi ve mücadele de bu skorla sona erdi.

Avrupa Şampiyonası elemelerinde I Grubu’nda yer alan milliler, Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk maçını 3 Eylül’de sahasında Belçika ile yapacak.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Maç başladı.

Dakika 27 GOL: Ukrayna, milli takımımız karşısında Danyil'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısı Ukrayna'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 81 GOL: Milliler Batuhan Kör'ün attığı golle skoru eşitledi.

Dakika 90: Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Türkiye'nin ilk 11'i

Berke, Bünyamin, Cemali, Ravil, Gökdeniz, Umut, Ömer Faruk, Erkan Eyibil, Erkan Süer, Ali Akman, Furkan.

Kadro

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas’ın belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Berke Özer (KVC Westerlo)

Defans: Serdar Saatçi (Beşiktaş), Furkan Bayır (Menemenspor), Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Ravil Tagir, Cemali Sertel (Medipol Başakşehir), Melih Altıkulaç (Olympique Lyon), Bünyamin Balcı (Fraport-TAV Antalyaspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Emre Kaplan (Bodrumspor)

Orta Saha: Erkan Süer (Turgutluspor), Abdussamed Karnuçu (Tarsus İdman Yurdu), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Eren Karadağ (Pazarspor), Muhammed Gümüşkaya (Beypiliç Boluspor), Erkan Eyibil (Mainz 05), Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Batuhan Kör (Bursaspor), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor),Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Ömer Faruk Beyaz

Forvet: Enis Destan (Altınordu), Tiago Çukur (Watford), Ali Akman