ÖZET Türkiye U21-Kosova U21 maç sonucu: 3-0

Türkiye U21 Milli Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3.Grup’taki son maçında Kosova’yı 3-0 mağlup etti. 3 gün önce Avusturya’yı 3-2 yendiği Samsun’da bu kez Kosova’yı konuk eden Tolunay Kafkas yönetimindeki Ay-Yıldızlılar ikinci yarısı yoğun yağmur altında oynanan karşılaşmadan farka gitti. Milliler 21’de Halil Dervişoğlu’nun golüyle öne geçti. Ali Akman’ın ceza yayında düşürülmesiyle topu önünde bulan Halil fileleri sbarstı:

1-0. 29’da Halil’i ceza sahasında düşüren Vitija ikini sarı karttan oyundan atılırken, Güven Yalçın 32’de penaltıyı gole çevirdi. 64’te ise Sadiru topu kendi kalesine gönderdi: 3-0. Türkiye elemeleri 13 puanla 4. sırada tamamladı.