ÖZET Türkiye U21-Avusturya U21 maç sonucu: 3-2

36'da Rıdvan'dan seken topu kapan Arase konuk ekibi öne geçirdi: 0-1. 57'de Wöber'in golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 63'te korner sonrası Güven'in vuruşunda kaleciden dönen topu Halil ağlara gönderdi: 1-1. 81'de Erkan'ın pasında Halil, Ay-Yıldızlılar'ı öne geçirdi: 2-2. 89'da Wolf frikik atışında skora denge getirdi: 2-2. 90+2'de gecenin yıldızı Halil Dervişoğlu bir kez daha sahneye çıktı ve İlker'in pasında galibiyeti getiren golü attı: 3-2. Ümit Milliler gruptaki son maçını salı günü Samsun'da Kosova ile oynayacak.