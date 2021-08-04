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ÖZET | Türkiye-Slovenya: 67-74

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası’nda Türkiye, C Grubu’ndaki ikinci maçında Slovenya’ya 74-67 mağlup oldu.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 20:50 Son Güncelleme:
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ÖZET | Türkiye-Slovenya: 67-74

Konya’da oynanan C Grubu mücadelelerinde ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında Konya Spor ve Kongre Merkezi’nde Slovenya ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 21-16 geride tamamlayan milli takım, ikinci çeyrekte skorda öne geçti ve soyunma odasına 37-33 üstün gitti.

İkinci yarıda yeniden üstünlüğü ele geçiren Slovenya, üçüncü periyodunu 48-43 önde bitirdiği maçtan 74-67 galip ayrıldı.

Milli takımda Berke Büyüktuncel, kaydettiği 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Slovenya’da Matija Samar 17 sayıyla mücadele etti.

18 Yaş Altı Milli Takımı, C Grubu’ndaki üçüncü maçında yarın Çekya ile karşılaşacak.


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