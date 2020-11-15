(ÖZET) Türkiye - Rusya maç sonucu: 3 - 2
A Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde grup lideri Rusya'yı sahasında 3-2 yendi ve tarihi bir galibiyet aldı. Rusya adı altında rakibine karşı ilk kez kazanan Milliler, aynı zamanda 2020 yılında ilk galibiyetini elde etti. Rusya galibiyeti ile puanını 6 yapan A Milli Takım, son hafta maçları öncesi Uluslar Ligi iddiasını sürdürdü
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde lider Rusya'yı 3-2 yendi ve iddiasını sürdürdü. Adeta gruba geri dönen A Milli Takım, aynı zamanda Rusya karşısında ilk kez galip geldi. Önceki 7 maçta 3 beraberlik 4 yenilgi alan Milliler, galip gelememişti. Grupta 6 puana çıkan Ay-Yıldızlılar iddiasını sürdürdü, Rusya ise 8 puanda kaldı.
Karşılaşmaya 1-0 geride başlayan A Milli Takım, daha sonra Kenan Karaman, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun'un penaltıdan kaydettiği gollerle 3-1 öne geçti, Kuzyaev'in golü ise sonucu değiştirmedi. Rakibin 10 kişi kalmasının ardından etkili olan A Milli Takım önemli bir galibiyet elde etti
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STAT: Şükrü Saracoğlu
HAKEMLER: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Radoslaw Siejka
TÜRKİYE: Mert Günok - Zeki Çelik (Dk. 64 Ozan Kabak), Merih Demiral, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 86 Mahmut Tekdemir), Cengiz Ünder (Dk. 64 Deniz Türüç), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 86 Yusuf Yazıcı), Kenan Karaman, Cenk Tosun (Dk. 80 İrfan Can Kahveci)
RUSYA: Guilherme - Semenov, Kudryashov, Dzhikiya, Zhirkov, Zobnin (Dk. 79 Fobin), Ozdoyev, Kuzyaev (Dk. 70 Anton Miranchuk), Aleksey Miranchuk (Dk. 79 Ionov), Cheryshev (Dk. 37 Karavaev), Zabolontyi (Dk. 70 Erokhin)
GOLLER: Dk. 26 Kenan Karaman, Dk. 32 Cengiz Ünder, Dk. 52 (P) Cenk Tosun (Türkiye) - Dk. 11 Cheryshev, Dk. 57 Kuzyaev (Rusya)
KIRMIZI KART: Dk. 24 Semenov (Rusya)
SARI KARTLAR: Merih Demiral, Cenk Tosun, Cengiz Ünder (Türkiye) - Zobnin, Dzhikiya, Kudryashov, Fomin (Rusya)
Maçtan Dakikalar
3.dakikada Caner savunmanın arkasına oynadı Cenk hareketlendi ama savunma son anda topu aldı
8.dakikada Cheryshev ceza sahasına girmeden vurdu top kaleyi bulmadı. İlk tehlike Rusya'dan geldi
10.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Zabolotny iyi yükseldi kafa şutu az farkla auta gitti
GOL! Rusya karşılaşmanın 11.dakikasında Cheryshev'in golüyle 1-0 öne geçti.
CENK İYİ VURAMADI! 13.dakikada sol kanattan gelen ortayı arka direkte Okay indirdi, Cenk yükseldi ama iyi vuramadı ve pozisyondan sonuç gelmedi
16.dakikada Cengiz Ünder ceza sahası dışından vurdu top kalecide kaldı
NET POZİSYON! 18.dakikada Zeki Çelik rakibini geçip kendine pozisyon üretti, çaprazdan sert vurdu top kaleyi bulmadı
KIRMIZI KART! 24.dakikada Rusya 10 kişi kaldı. Savunma arkasına sarkan Cenk Tosun'a faul yapan Semenov hakemden direkt kırmızı kart gördü
Serbest vuruşu Hakan Çalhanoğlu kullandı sert şutu barajdan geri geldi
GOLLLL! 26.dakikada A Milli Takım, Kenan Karaman'ın golüyle skoru eşitledi. Sol kanattan Caner ortaladı ön direkte Kenan Karaman kafayı vurdu top filelere gitti
28.dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Cengiz kullandı, şutu az farkla auta gitti
GOLLLL! 32.dakikada A Milli Takım, Cengiz Ünder'in golüyle 2-1 öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Kaan yerden bıraktı Cengiz Ünder sağ çaprazda topu kontrol edip plase bir vuruş yaptı, direğin içine çarpan top filelere gitti
35.dakikada sol kanattan Rusya korner kazandı, Cheryshev ortaladı kaleci Mert çıkıp topu aldı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 37.dakikada Rusya'da Cheryshev çıktı yerine Karavaev girdi
ÖNEMLİ FIRSAT! 38.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte uygun durumda Dzhikiya hamle yaptı ancak dokunamadı ve üstünlüğümüz devam etti
42.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Zabolotny uçarak kafayı vurdu, şutu kaleci Mert Günok'ta kaldı
45.dakikada sağ kanattan Karavaev geldi ortası doğrudan auta gitti
İlk yarıyı A Milli Takım 2-1 önde kapattı
İkinci yarı başladı
MERT KURTARDI! 46.dakikada Rusya gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelen Ozdoev kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı şutun Mert ayakları ile çıkardı
SARI KART! 49.dakikada Merih Demiral, taç çizgisi kenarında yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
PENALTI!! 51.dakikada A Milli Futbol Takımı penaltı kazandı. Ceza sahası içine hızla giren Ozan Tufan, Kuzyaev'in hamlesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi
GOLLLL! 52.dakikada A Milli Takım, Cenk Tosun'un penaltı golüyle 3-1 öne geçti
SARI KART! 54.dakikada Rusya'dan Zobnin, hakemden sarı kart gördü
GOL! Rusya karşılaşmanın 57.dakikasında Kuzyaev'in golüyle farkı 1'e indirdi. 3-2
60.dakikada sağ bek Zeki Çelik taç çizgisi kenarında kısa süreli bir sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi
63.dakikada Hakan Çalhanoğlu ceza sahası dışından vurdu top auta gitti
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 64.dakikada oyundan Zeki çıktı yerine Ozan Kabak girdi
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OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 64.dakikada oyundan Cengiz Ünder çıktı yerine Deniz Türüç girdi
AZ FARKLA AUTA! 67.dakikada sağ çaprazda topu alan Deniz Türüç sert vurdu top az farkla auta gitti
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 69.dakikada oyundan Zabootny ve Kuzyaev çıktı yerlerine Erokhin ve Anton Miranchuk girdi
SARI KART! 73.dakikada Rusya'dan Kudryasov arkadan yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
74.dakikada kazanılan serbest vuruşu Hakan Çalhanoğlu kullandı şutu üstten auta gitti
YİNE MERT ÇIKARDI! 75.dakikada sağ çaprazda topu alan Karavaev sert vurdu kaleci Mert Günok müthiş çıkardı
NET POZİSYON KAÇTI! 77.dakikada Ozan Tufan'ın pasında uygun durumda topla buluşan Cenk Tosun sert vurdu ama şutu auta gitti
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 79.dakikada oyundan Cenk Tosun çıktı yerine İrfan Can Kahveci girdi
83.dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında karambol oldu son olarak Dzhikiya savunma son anda çıkardı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 85.dakikada oyundan Hakan çıktı yerine Yusuf Yazıcı girdi
88.dakikada Okay ceza sahası dışından vurdu kaleci Guilherme son anda topu kontrol etti
Karşılaşmayı A Milli Takım 3-2 galip bitirdi
Maçtan notlar
A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Orkun Kökçü ile Mert Çetin, Rusya maçı öncesi kamptan ayrılmıştı. Burak Yılmaz ise kart cezası olması nedeniyle kadroda yok. Rusya takımında ise golcü oyuncu Artem Dzyuba kadroda yer almadı.
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Şenol Güneş 100. maç
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya mücadelesiyle 100. kez milli takım için görev aldı. Futbolcu olarak 31 kez ay-yıldızlı formayı giyen Güneş, teknik direktör olarak da 69. maçına Rusya karşısında çıktı.
Türkiye - Rusya maçı ilk 11'leri şöyleydi
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih, Kaan Ayhan, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Cenk Tosun
Rusya: Guilherme, Zabolonty, Dzhikiya, Kudryashov, Zhirkov, Zobnin, Ozdoyev, Kuzyaev, Aleksei, Cheryshev, Semenov