(ÖZET) Türkiye - Rusya maç sonucu: 3 - 2

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde lider Rusya'yı 3-2 yendi ve iddiasını sürdürdü. Adeta gruba geri dönen A Milli Takım, aynı zamanda Rusya karşısında ilk kez galip geldi. Önceki 7 maçta 3 beraberlik 4 yenilgi alan Milliler, galip gelememişti. Grupta 6 puana çıkan Ay-Yıldızlılar iddiasını sürdürdü, Rusya ise 8 puanda kaldı.

Karşılaşmaya 1-0 geride başlayan A Milli Takım, daha sonra Kenan Karaman, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun'un penaltıdan kaydettiği gollerle 3-1 öne geçti, Kuzyaev'in golü ise sonucu değiştirmedi. Rakibin 10 kişi kalmasının ardından etkili olan A Milli Takım önemli bir galibiyet elde etti









STAT: Şükrü Saracoğlu

HAKEMLER: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Radoslaw Siejka

TÜRKİYE: Mert Günok - Zeki Çelik (Dk. 64 Ozan Kabak), Merih Demiral, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 86 Mahmut Tekdemir), Cengiz Ünder (Dk. 64 Deniz Türüç), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 86 Yusuf Yazıcı), Kenan Karaman, Cenk Tosun (Dk. 80 İrfan Can Kahveci)

RUSYA: Guilherme - Semenov, Kudryashov, Dzhikiya, Zhirkov, Zobnin (Dk. 79 Fobin), Ozdoyev, Kuzyaev (Dk. 70 Anton Miranchuk), Aleksey Miranchuk (Dk. 79 Ionov), Cheryshev (Dk. 37 Karavaev), Zabolontyi (Dk. 70 Erokhin)

GOLLER: Dk. 26 Kenan Karaman, Dk. 32 Cengiz Ünder, Dk. 52 (P) Cenk Tosun (Türkiye) - Dk. 11 Cheryshev, Dk. 57 Kuzyaev (Rusya)

KIRMIZI KART: Dk. 24 Semenov (Rusya)

SARI KARTLAR: Merih Demiral, Cenk Tosun, Cengiz Ünder (Türkiye) - Zobnin, Dzhikiya, Kudryashov, Fomin (Rusya)





Maçtan Dakikalar

3.dakikada Caner savunmanın arkasına oynadı Cenk hareketlendi ama savunma son anda topu aldı

8.dakikada Cheryshev ceza sahasına girmeden vurdu top kaleyi bulmadı. İlk tehlike Rusya'dan geldi

10.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Zabolotny iyi yükseldi kafa şutu az farkla auta gitti

GOL! Rusya karşılaşmanın 11.dakikasında Cheryshev'in golüyle 1-0 öne geçti.

CENK İYİ VURAMADI! 13.dakikada sol kanattan gelen ortayı arka direkte Okay indirdi, Cenk yükseldi ama iyi vuramadı ve pozisyondan sonuç gelmedi

16.dakikada Cengiz Ünder ceza sahası dışından vurdu top kalecide kaldı

NET POZİSYON! 18.dakikada Zeki Çelik rakibini geçip kendine pozisyon üretti, çaprazdan sert vurdu top kaleyi bulmadı

KIRMIZI KART! 24.dakikada Rusya 10 kişi kaldı. Savunma arkasına sarkan Cenk Tosun'a faul yapan Semenov hakemden direkt kırmızı kart gördü

Serbest vuruşu Hakan Çalhanoğlu kullandı sert şutu barajdan geri geldi

GOLLLL! 26.dakikada A Milli Takım, Kenan Karaman'ın golüyle skoru eşitledi. Sol kanattan Caner ortaladı ön direkte Kenan Karaman kafayı vurdu top filelere gitti

28.dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Cengiz kullandı, şutu az farkla auta gitti

GOLLLL! 32.dakikada A Milli Takım, Cengiz Ünder'in golüyle 2-1 öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Kaan yerden bıraktı Cengiz Ünder sağ çaprazda topu kontrol edip plase bir vuruş yaptı, direğin içine çarpan top filelere gitti

35.dakikada sol kanattan Rusya korner kazandı, Cheryshev ortaladı kaleci Mert çıkıp topu aldı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 37.dakikada Rusya'da Cheryshev çıktı yerine Karavaev girdi

ÖNEMLİ FIRSAT! 38.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte uygun durumda Dzhikiya hamle yaptı ancak dokunamadı ve üstünlüğümüz devam etti

42.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Zabolotny uçarak kafayı vurdu, şutu kaleci Mert Günok'ta kaldı

45.dakikada sağ kanattan Karavaev geldi ortası doğrudan auta gitti

İlk yarıyı A Milli Takım 2-1 önde kapattı

İkinci yarı başladı

MERT KURTARDI! 46.dakikada Rusya gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelen Ozdoev kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı şutun Mert ayakları ile çıkardı

SARI KART! 49.dakikada Merih Demiral, taç çizgisi kenarında yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

PENALTI!! 51.dakikada A Milli Futbol Takımı penaltı kazandı. Ceza sahası içine hızla giren Ozan Tufan, Kuzyaev'in hamlesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi

GOLLLL! 52.dakikada A Milli Takım, Cenk Tosun'un penaltı golüyle 3-1 öne geçti

SARI KART! 54.dakikada Rusya'dan Zobnin, hakemden sarı kart gördü

GOL! Rusya karşılaşmanın 57.dakikasında Kuzyaev'in golüyle farkı 1'e indirdi. 3-2

60.dakikada sağ bek Zeki Çelik taç çizgisi kenarında kısa süreli bir sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi

63.dakikada Hakan Çalhanoğlu ceza sahası dışından vurdu top auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 64.dakikada oyundan Zeki çıktı yerine Ozan Kabak girdi









OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 64.dakikada oyundan Cengiz Ünder çıktı yerine Deniz Türüç girdi

AZ FARKLA AUTA! 67.dakikada sağ çaprazda topu alan Deniz Türüç sert vurdu top az farkla auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 69.dakikada oyundan Zabootny ve Kuzyaev çıktı yerlerine Erokhin ve Anton Miranchuk girdi

SARI KART! 73.dakikada Rusya'dan Kudryasov arkadan yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

74.dakikada kazanılan serbest vuruşu Hakan Çalhanoğlu kullandı şutu üstten auta gitti

YİNE MERT ÇIKARDI! 75.dakikada sağ çaprazda topu alan Karavaev sert vurdu kaleci Mert Günok müthiş çıkardı

NET POZİSYON KAÇTI! 77.dakikada Ozan Tufan'ın pasında uygun durumda topla buluşan Cenk Tosun sert vurdu ama şutu auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 79.dakikada oyundan Cenk Tosun çıktı yerine İrfan Can Kahveci girdi

83.dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında karambol oldu son olarak Dzhikiya savunma son anda çıkardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 85.dakikada oyundan Hakan çıktı yerine Yusuf Yazıcı girdi

88.dakikada Okay ceza sahası dışından vurdu kaleci Guilherme son anda topu kontrol etti

Karşılaşmayı A Milli Takım 3-2 galip bitirdi













Maçtan notlar

A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Orkun Kökçü ile Mert Çetin, Rusya maçı öncesi kamptan ayrılmıştı. Burak Yılmaz ise kart cezası olması nedeniyle kadroda yok. Rusya takımında ise golcü oyuncu Artem Dzyuba kadroda yer almadı.





Şenol Güneş 100. maç

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya mücadelesiyle 100. kez milli takım için görev aldı. Futbolcu olarak 31 kez ay-yıldızlı formayı giyen Güneş, teknik direktör olarak da 69. maçına Rusya karşısında çıktı.









Türkiye - Rusya maçı ilk 11'leri şöyleydi

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih, Kaan Ayhan, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Cenk Tosun

Rusya: Guilherme, Zabolonty, Dzhikiya, Kudryashov, Zhirkov, Zobnin, Ozdoyev, Kuzyaev, Aleksei, Cheryshev, Semenov







