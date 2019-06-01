(ÖZET) Türkiye - Özbekistan maç sonucu: 2-0

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçta Özbekistan ile Alanya’da karşı karşıya geldi. Fransa ile EURO 2020 Elemeleri'nde çok önemli bir maç oynayacak Ay-Yıldızlı ekibimiz rakibi Özbekistan'ı da yenerek moral depoladı. Türkiye Şenol Güneş ile çıktığı üç maçı da kazanmıştı. Özbekistan maçıyla birlikte tecrübeli çalıştırıcı 4'te 4 yapmayı başardı. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanan mücadeleyi Millilerimiz Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 kazanmayı başardı.

Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya’da Fransa, 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

Maçtan dakikalar

7. dakikada ani gelişen Türkiye atağında, Yunus Mallı’nın pasında altıpas içinde sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Enes Ünal’ın vuruşunda kaleci Suyunov meşin yuvarlağı kornere çeldi.

11. dakikada Akhmedov’un defans arkasına attığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Musayev’in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

17. dakikada Türkiye karşılaşmada öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan İrfan Can Kahveci’nin ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Mehmet Zeki Çelik’in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

28. dakikada ceza sahasına uzak mesafede kazanılan serbest vuruşu kullanan Akhmedov’un kaleye sert şutunda, kaleci Sinan Bolat yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

32. dakikada Akhmedov’un sol kanattan ceza sahasına ortasında, Ismailov’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin 57. dakikasında Millilerimiz bir kez daha fileleri havalandırmayı başardı. Sahnede ilk golde olduğu gibi yine Zeki Çelik vardı. Genç futbolcu hem kendisnin hem de Millilerimizin 2. golünü kaydetti.

Penaltı kaçtı

Oyuna sonradan giren Abdülkadir Ömür'ün sürüklediği pozisyonda genç futbolcu 89. dakikada Millilerimize penaltı kazandırmayı başardı. Topun başına geçen İrfan Can Kahveci bu atıştan yararlnamadı ve topu kalecinin üstüne nişanladı.

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Maçın 11'leri

Türkiye: Sinan Bolat, Zeki, Merih Demiral, Çağlar, Emre Taşdemir, Dorukhan, Oğuzhan, Efecan, İrfan Can, Yunus Mallı, Enes Ünal

Özbekistan: Eldorbek, Davron, Yegor, Ismailov, Farrux, Odiljon, Fozil, Odil, Quvandiq, Jaloliddin, Eldor

Maçtan notlar

Hazırlık maçında Özbekistan ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, Yunanistan ile yapılan mücadeleye göre 10 değişiklikle sahada yer aldı.

Alanya’da Bahçeşehir Okulları Stadı’ndaki karşılaşmada A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yunanistan’la 30 Mayıs’ta yapılan hazırlık maçının ilk 11’inde yer alan futbolculardan sadece Çağlar Söyüncü’yü Özbekistan karşısında 11’de görevlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, Özbekistan karşısında ilk 11’i Sinan Bolat, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Emre Taşdemir, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Oğuzhan Özyakup, İrfan Can Kahveci, Yunus Mallı ve Enes Ünal’dan oluşturdu.

Milli takımda Uğurcan Çakır, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu kadroda yer almadı.

Ay-yıldızlı ekipte Oğuzhan Özyakup sahaya takım kaptanı olarak çıktı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu maçta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye-Özbekistan milli maçını statta izledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, karşılaşmayı, yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Özbekistan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Sanat Sharipov ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu’yla beraber takip etti.

Cuper’e Türk Milli Takımı forması

Maçtan önce A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve A Milli Takım kaptanlarından Emre Belözoğlu, konuk milli takımın teknik direktörü Hector Cuper’e, üzerinde ismi yazılı Türk Milli Takımı forması hediye etti.

Taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldı

Stat dışındaki etkinlik alanlarında ve stat içinde futbolseverlere Türk bayrakları dağıtıldı. Özbekistan karşılaşması öncesinde Milli Takım Taraftar Kulübü, çeşitli etkinlikler düzenledi.

Bahçeşehir Okulları Stadı önündeki alanda kurulan sahnede çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.