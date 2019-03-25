(ÖZET) Türkiye-Moldova maç sonucu: 4-0

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki ikinci maçında Eskişehir’de Moldova ile karşılaştı. İlk maçta Arnavutluk'u deplasmanda Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleri ile 2-0 mağlup eden Ay-Yıldızlı ekibimiz, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda muhteşem bir taraftar desteği ile rakibini 4-0' gibi farklı bir skorla geçti ve 2'de 2 yapmayı başardı. Gol yemeden iki maçta 6 gol atan Millilerimiz eleme grubuna hızlı bir başlangıç yapmış oldu.

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Maçtan dakikalar

Maçta dakikalar 4 gösterdiğinde Hakan Çalhanoğlu, sol kanatta buluştuğu top ile ceza alanı dışına kadar ilerledi ve Burak Yılmaz ile duvar pasına girmek istedi ancak Burak'ın pasında isabet çıkmayınca atak sonuçsuz kaldı.

Karşılaşamanın 7. dakikasında Millilerimiz tehlikeli bir atakla Moldova kalesine geldi ama pozisyon için ofsayt bayrağı kaldırıldı. Hakan Çalhanoğlu'nun yine ceza alanı dışında Burak Yılmaz ile girdiği duvar pasında ceza alanı içinde Hakan Çalhanoğlu ile Cenk Tosun bu topa hareketlendi ancak Cenk, Hakan'dan önce topa dokununca yardımcı hakemin bayrağı ofsayt için havaya kalktı.

16. dakikada Mahmut Tekdemir'in kapalı savunma arasına gönderdiği ara pasıyla Burak Yılmaz savunma arkasında topla buluştu ancak yardımcı hakemin bayrağı yine ofsayt için kalktı. Maçta iki takım da temposuz görüntüsüyle bu dakikaya kadar dikkat çekti.

Dorukhan şansını uzaktan denedi

Millilerimiz oyunun başından beri topun sahibi olmasına rağmen bir türlü istediği pozisyonları bulamadı. 20. dakikada Dorukhan Toköz'ün rakip ceza alanı yayı dışından kaleye gönderdiği sert şut yandan az farkla auta çıktı.

Hasan Ali eşitliği bozdu

Mücadelenin 24. dakikasında Hasan Ali Kaldırım, Millilerimizi 1-0 öne geçirdi. Cenk Tosun'un sol kanattan ortası savunmadan sekti ve sol çaprazda Hakan Çalhanoğlu'nun rövaşata denemesi altı pas dışındaki Hasan Ali'nin ayağında kalınca Hasan Ali Kaldırım'ın yaptığı sağ ayağı ile gol vuruşu ağlarla buluştu. Tecrübeli futbolcu böylece Milli forma ile ilk golünü kaydetmiş oldu.

Cenk Tosun sahneye çıktı

26. dakikada Millilerimiz golleri art arda sıraladı. Bu kez de sahneye çıkan isim Cenk Tosun oldu. Sol kanattan Burak Yılmaz'ın altı pas çizgisi üzerine kaleye paralel gönderdiği ortasına Cenk Tosun'un yaptığı tek vuruş bir kez daha Moldova ağları ile buluştu. Golcü futbolcu, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde forma giydiği son beş maçta beş gole doğrudan katkıda bulundu

Cenk yine gole çok yaklaştı

Millerimiz 2 golün de verdiği moralle akın akın gelemye devam etti. 30. dakikada Hasan Ali'nin savunma arkasına sol kanattan gönderdiği uzun topa Cenk Tosun savunma arkasına göğsü ile kontrol etti ve sol çaprazdan sol ayağı ile sert vurduğu topu kaleci Alexei Coselev kornere çeldi.

Ataklarımız her geçen dakika artıyor ve her hücum organizasyonumuz neredeyse mutlak gol pozsiyonu ile sonuçlandı bu dakikaya kadar. 38. dakikada sağ kanattan şık paslarla ceza alanına giren Türkiye'de Cenk Tosun'un penaltı noktasına bıraktığı gol pasına Burak Yılmaz'dan önce son anda Moldova savunması ayak koydu ve üçüncü golü engelledi.

Bura Yılmaz dokunamadı

Bu pozisyonun hemen 1 dakika sonrasında Burak Yılmaz bu kez pozisyondan yararlanamayan isim oldu. Rakip savunmayı arkasına alan Burak Yılmaz, kontrol ettiği topu sağından ceza alanına giren Hakan Çalhanoğlu'nun önüne bıraktı ve sonrasında altı pas çizgisine koşu yaptı ve Hakan'ın o noktaya göndermek istediği pasa Burak Yılmaz bir adım geç kalınca gol vuruşunu yapamadı.

Hakan Çalhanoğlu direğe takıldı

Milliler 3. gol için Moldova kalesini ablukaya aldı. Bu kez de mutlak bir golden yararlanamayan isim Hakan Çalhanoğlu oldu. Millilerimiz özellikle Mahmut Tekdemir ve Dorukhan Toköz'ün presi ile topu kazanarak hızlı hücuma kalkmayı başardı ve rakibin dengesini bir hayli bozdu. 44. dakikada Ön alanda Mahmut Tekdemir ile kazandığımız top sonrasında Cenk Tosun'un ceza alanının solundan altı pas dışına çıkardığı pasa Hakan Çalhanoğlu'nun tek vuruşu yakın kale direğine çarpıp oyun alanına döndü.

Neler kaçtı neler...

45+2. dakikada inanılmaz anlar yaşandı. İlk olarak sağ kanattan Deniz Türüç'ün içeri çevirdiği ortasına Merih Demiral'ın altı pas içinden yakın mesafeli kafa vuruşunu Coselev çıkardı. Sonrasında da sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın ortasına altı pas dışından Cenk Tosun kafa vuruşunu yaptı ve köşeye giden bu şutu da Alexei Coselev çıkardı.

Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı ve Millilerimiz müthiş bir ilk yarı sonunda soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.

Rakip Moldova maçın 2. yarısına oyuncu değişikliği yaparak başladı. Carp'ın yerine oyuna dahil olan isim Turcan oldu.

Maçın 2. yarısında da iyi başlayan taraf A Milli Takımımız oldu. 49. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Deniz Türüç'ün içeri çevirdiği ortasına arka direkte rakibine rağmen iyi yükselen Cenk Tosun'un yaptığı kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

Burak Yılmaz penaltıyı kaçırdı

52. dakikada Burak Yılmaz ceza sahası içinde topla buluştu. Savunmacı tarafından yere düşürülünce tecrübeli golcü, hakem beyaz noktayı gösterdi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Burak Yılmaz kaleciyi geçemedi ve skoru 3-0'a getirme şansını kullanamadı.

Deniz Türüç ortaladı, Cenk Tosun nefis yükseldi

Kaçan penaltı sonrasında kazanılan korner atışında topu ağlara gönderen Cenk Tosun oldu ve 53. dakikada skoru 3-0'a getirdi. Deniz Türüç'ün müthiş adrese teslim ortasında ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen golcü futbolcu maçta kendisinin 2. Millilerimizin 3. golünü kaydetti.

57. dakikada Moldova 2. oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Vladimir Ambros yerine oyuna giren isim Ion Nicolaescu oldu.

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Deniz ofsayta takıldı

Maçın 58. dakikasında Millilerimiz bir gol daha buldu ama ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Sol kanattan Zeki Çelik'e gönderilen uzun pası Zeki bekletmeden indirdi ve altı pas dışında Deniz Türüç'ün kontrol edip bekletmeden kaleye gönderdiği şutu ağlarla buluştu ancak bu gol, ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.

Karşılaşmada dakikalar 61'i gösterdiğinde Burak Yılmaz ile ceza alanı dışında duvar pası yapan Cenk Tosun'un yayın sağından uzak köşeye göndermek istediği yerden şutuna Coselev iyi uzandı ve gole izin vermedi.

Maçın ilk sarı kartı 64. dakikada çıktı. Kartı gören isim Moldova'dan Oleg Reabciuk oldu.

Bir sarı kart daha çıktı. Bu dakikalarda Moldova ekibi Millilerimizin ataklarını engellemek için faule başvurdu. 65. dakikada Artur Ionita, Dorukhan Toköz'e yaptığı sert faul sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı.

Millilerimiz 66. dakika ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Günün başarılı isimlerinden olan Hakan Çalhanoğlu kenara gelirken oyuna giren isim Yusuf Yazıcı oldu.

Asist Deniz'den bu kez gol Kaan'dan

Karşılaşmanın 70. dakikasında Kaan Ayhan, skoru 4-0'a getiren golü kaydetti. Sol kanattan Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği etkili ortasına Kaan Ayhan'ın altı pas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşu kaleci Alexei Coselev'in solundan ağlarla buluştu. Kaan Ayhan, milli forma ile ilk golünü kaydetti.

73. dakikada rakip Moldova son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Ginsarı yerine oyuna giren isim Antonuic oldu.

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78. dakikada Milli Takımımız'da 2. oyuncu değişikliği gerçekleşti. Asistleri ile maça damga vuran Deniz Türüç yerine oyuna giren isim Efecan Karaca oldu. Efecan bu maçla ilk kez milli formayı terletme şansı da bulmuş oldu.

Karşılaşmanın 84.dakikasında Milli Takımımız son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Arnavutluk maçında yaşına rağmen gösterdiği performansla alkışları toplayan Emre Belözoğlu, günün başarılı ismi Dorukhan Toköz'ün yerine oyuna dahil oldu.

85. dakikada 5. gole yaklaştık. Şenol Güneş, kaçan gole çok üzüldü. Moldova ceza alanı içinde Yusuf Yazıcı'nın önüne indirdiği topla saü çaprazda Yusuf'u karşı karşıya bırakan Cenk Tosun, Yusuf'un şutunda kaleciden dönen topu penaltı noktasından tamamlamak istedi ancak bu deneme üstten auta çıktı.

Üst üste kaçan goller

90. dakikada Cenk Tosun-Yusuf Yazıcı-Burak Yılmaz paslaşmaları sonrasında son olarak Burak Yılmaz'ın sol çaprazdan yaptığı gol vuruşu yandan az farkla auta çıktı. Bu pozisyonun hemen bir dakika sonrasında Efecan Karaca'nın sağdan pasını Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı'ya bıraktı ve Yusuf'un ceza alanı yayı içinden yaptığı gol vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

Hakem maçın bitiş düdüğünü çaldı ve Millilerimiz sahadan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonuça Ay Yıldızlılar gruptaki puanını 6'ya çıkarttı.

Milli Takımımız, grupta üçüncü maçına sahasında 8 Haziran'da Fransa, dördüncü maçına da deplasmanda 11 Haziran'da İzlanda karşısında çıkacak.

İşte maçın 11'leri

Türkiye: Mert, Zeki, Kaan Ayhan, Merih, Hasan Ali Kaldırım, Dorukhan, Mahmut, Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Burak Yılmaz

Moldova: Koşelev, Jardan, Rozgoniuc, Posmac, Reabciuk, Ionita, Carp, Cebotaru, Graur, Gimsari, Ambros

Maçtan notlar

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’ndaki ikinci maçında Moldova ile karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı, bugün Eskişehir’de üçüncü resmi maçına çıktı.

Yeni Eskişehir Stadı’ndaki karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tribünde taraftarın arasında izledi.

A Milli Futbol Takımı, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde 15 Mart’ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmayıp, maç öncesi ısınmaya, saldırıda hayatını kaybeden Davud Nabi’nin son sözü olan "Hello brother" (Merhaba Kardeşim) yazısının yer aldığı pankartla çıktı. Stadın doğu tribününün en üstüne de üzerinde "Hello brother" yazılı pankart asıldı.

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Güneş ilk 11’de 3 değişiklik yaptı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibin bundan önce oynadığı Arnavutluk maçına göre Moldova karşılaşmasında ilk 11’de 3 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Moldova karşısında ilk 11’i Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Burak Yılmaz’dan oluşturdu.

Güneş, Arnavutluk maçında ilk 11’de görev verdiği Emre Belözoğlu, Okay Yokuşlu ve Gökhan Gönül’ün yerine Moldova karşısında Zeki Çelik, Dorukhan Toköz ve Deniz Türüç’e şans tanıdı.

Emre Belözoğlu’nun yokluğunda Burak Yılmaz sahaya takım kaptanı olarak çıktı.

Taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldı

Stat dışındaki etkinlik alanlarında ve saha içinde futbolseverlere Türk bayrakları verildi. Moldova karşılaşması öncesinde Milli Takım Taraftar Kulübü, çeşitli etkinlikler düzenledi.

Yeni Eskişehir Stadı önünde etkinlik alanına kurulan sahnede konserler ve DJ performansının yanı sıra çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.