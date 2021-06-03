(ÖZET) Türkiye - Moldova maç sonucu: 2-0

EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler'le aynı grupta yer alacak A Milli Takım, hazırlık maçları kapsamında son sınavını Moldova ile yaptı. Antalya kampında Azerbaycan'ı 2-1 yenen, Gine ile golsüz berabere kalan A Milliler'in bu mücadelesi Almanya'nın Paderborn kentindeki Benteler Arena'da oynandı. Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Sascha Stegemann düdük çaldığı 90 dakika Milli Takım'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Şenol Güneş yönetimindeki Milli Takım'a galibiyeti getiren goller; 58. dakikada Burak Yılmaz ve 77. dakikada Cengiz Ünder'den geldi.

Burak Yılmaz'ın gol vuruşu.

Cengiz Ünder'in gol vuruşu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4' Burak Yılmaz, sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortasını yaptı ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı.

12' Moldova'da Danu Spataru'nun kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan attığı şut auta çıktı.

16' Yusuf Yazıcı'nın ara pasına hareketlenen Burak Yılmaz, Celeadnic'le karşı karşıya kaldı. Tecrübeli forvetin bekletmeden yaptığı vuruşta top Celeadnic'ten döndü.

20' Milliler tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun attığı şut barajdan döndü.

24' Dar alanda güzel paslaşan Milli Takım'da Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı'ya pasını aktardı. Tehlikeyi sezon Celeadnic, kalesini terk etti ve topu kontrol etti.

26' Ceza sahası önünde Kenan Karaman'ın tek pasıyla topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun yaptığı vuruş kaleyi tutmadı.

29' Milliler, Yusuf Yazıcı'nın yerde kalmasıyla sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Hakan Çalhanoğlu'nun adrese teslim ortasına iyi yükselen Merih Demiral'ın boş durumda yaptığı kafa vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

30' Moldova tehlikeli geldi. Platica'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Damaşcan kafayı vurdu, Merih'ten seken top kaleye yöneldi. Uğurcan Çakır, son anda topu çelmeyi başardı.

34' Korner bayrağının hemen önünde Platica'ya şık bir çalım atan Yusuf Yazıcı, topu sürmek isterken faule maruz kaldı. Topun başına gelen Yusuf, ceza sahasına koşu yapan Zeki'ye yerden sert bir orta yaptı. Zeki'nin gelişine yaptığı vuruş direğin hemen yanından auta çıktı.

36' Damaşcan'ın pasına gelişine vuran Platica, Uğurcan'ı geçemedi. Yıldız eldiven, son anda dokundu ve kalesini gole kapattı.

39' Merih Demiral'a faul yapan Damaşcan, düdükten sonra topa vurduğu için sarı kart gördü.

İlk 45 dakikada 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Şenol Güneş ikinci yarı 2 değişiklikle başladı. Çağlar Söyüncü'nün yerine Kaan Ayhan, Ozan Tufan'ın yerine Cengiz Ünder oyunda.

50' Sol çaprazdan ceza sahasına giren Spataru'nun ortasına hiçbir takım arkadaşı dokunamadı.

52' Umut Meraş'ın ortasında topu önüne almak isteyen Burak, Potirniche'nin müdahalesiyle yerde kaldı, hakem devam dedi.

56' Moldova'da Anton'un yerine Dros oyunda.

GOL | 58' A Milli Takım, Burak Yılmaz'la golü buldu. Okay Yokuşlu'nun pasına hareketlenen Hakan Çalhanoğlu, şık bir topuk pasıyla Burak Yılmaz'ı gördü. Ceza sahasında topla buluşan tecrübeli forvetin yerden sert vuruşu ağlarla buluştu ve milliler öne geçti.

Burak Yılmaz, Milli Takım'la çıktığı 67. maçında 29. golünü attı.

Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım formasıyla son 4 maçta 4 asist yaptı.

60' Rakibinden rahat bir şekilde sıyrılan Yusuf Yazıcı, ceza sahasına sert bir orta gönderdi, Kenan Karaman boş kaleye topu ağlara gönderdi. Yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla gol iptal edildi.

67' Moldova'da Antoniuc'un yerine Kostrov, Domaşcan'ın yerine Kostrov oyunda.

69' Yusuf Yazıcı'nın yerine Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Ozan Kabak oyunda.

GOL | 77' Milli Takım farkı 2'ye çıkardı. Uğurcan Çakır'ın uzun pasına hareketlenen Cengiz Ünder, ceza sahasında Potirniche'den sıyrıldı ve yerden yaptığı sert vuruşla ağları sarstı.

79' Okay Yokuşlu'nun yerine Taylan Antalyalı oyunda.

84' Skor perdesini açan isim olan Burak Yılmaz'ın yerine Mert Müldür oyunda.

87' Moldova'da Spataru'nun yerine Clescenco oyuna dahil oldu.

Sascha Stegemann son düdüğü çaldı ve 90 dakika Milli Takım'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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STAT: Benteler Arena

HAKEMLER: Sascha Stegemann, Marco Achmüller, Dominik Schaal

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Kaan Ayhan), Umut Meraş, Okay Yokuşlu (Dk. 79 Taylan Antalyalı), Ozan Tufan (Dk. 46 Cengiz Ünder), Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı (Dk. 68 Orkun Kökçü), Hakan Çalhanoğlu (Dkk. 68 Ozan Kabak), Burak Yılmaz (Dk. 84 Mert Müldür)

MOLDOVA: Dumitru Celeadnic - Ion Jardan, Veaceslav Posmac, Maxim Potirniche, Igor Arhirii, Alexandru Antoniuc (Dk. 67 Costrov), Vadim Rata, Gheorghe Anton (Dk. 56 Dros), Dan Spataru (Dk. 87 Clescenco), Sergiu Platica, Vitalie Damaşcan (Dk. 67 Nicolaescu)

GOLLER: Dk. 58 Burak Yılmaz, Dk. 77 Cengiz Ünder (Türkiye)

SARI KARTLAR: Damaşcan (Moldova)