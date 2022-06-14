(ÖZET) Türkiye - Litvanya maç sonucu: 2-0

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi C Ligi 1. Grubu 4. maçında, deplasmanda 6-0'la geçtiği Litvanya'yı konuk etti. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve Fransa Futbol Federasyonu'ndan kadın hakem Stephanie Frappart'ın yönettiği karşılaşmayı 2-0 kazanan Stefan Kuntz yönetimindeki Ay Yıldızlılar, 4'te 4 yaptı, liderliği sağlama aldı. 3 puan, 37'de Kaan Ayhan ve 54'te Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı gollerle geldi. 81'de ise Cengiz Ünder kazanılan penaltıdan yararlanamadı. Grubumuzdaki diğer karşılaşmada Lüksemburg ile Faroe Adaları 2-2 berabere kaldı.





4. maçlar sonunda +12 averaja ulaşan ve henüz gol yemeden 12 puanla liderlik koltuğunda oturan Milli Takımımız, 5. maçında Eylül 2022'de Lüksemburg'u ağırlayacak. 6. maçına Faroe Adaları deplasmanına çıkacak olan milliler, gruba nokta koyacak.

C Ligi 1. Grup'ta 7 puanlı Lüksemburg 2. sırada yer alırken, 4 puanlı Faroe Adaları 3. basamakta. Puansız Litvanya ise son sırada.









MAÇTAN DAKİKALAR:

6' Cengiz Ünder'in sağ kanattan uzak mesafeden kaleye gönderdiği topu Litvanya'nın kalecisi Dziugas Bartkus son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

11' Milli Takım 'ın sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. Yıldız orta sahanın sol kanattan kullandığı serbest vuruşa hareketlenen Serdar Dursun'un ceza sahası içerisinde yaptığı kafa vuruşu auta çıktı.

12' Kaptan Hakan'ın ceza sahası dışından attığı şutta top Klimavicius'tan döndü. Milli futbolcular penaltı beklerken Frappart oyunu devam ettirdi.

16' Milliler, Litvanya kalesinde gol arıyor. Hakan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte yükselen Çağlar'ın yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı.

18' Günün etkili isimlerinden olan Cengiz Ünder, sağ kanatta buluştuğu topu sürdü ve kendisine şut açısı yarattı. Genç oyuncunun kaleyi karşıdan gören mesafeden attığı şutta Bartkus'u geçen top üstten dışarı gitti.

20' Cengiz Ünder'in kullandığı serbest vuruşa hareketlenen Kaan Ayhan'ın ceza sahası içerisinde yaptığı kafa vuruşu kaleyi tutmadı. Milliler, Uzela'nın pozisyonda Kaan'ı ittirmesi nedeniyle penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

25' Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda pozisyonunu iyi alan Bartkus, son anda topu çeldi. Dönen topta sol çaprazdan Kerem'in yaptığı vuruş Baravykas'tan döndü.

28' Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından attığı şutta top az farkla yandan auta gitti.

30' Lasickas'ın ara pasına hareketlenen GoLasickas'ın şutunda top üstten auta çıktı.

31' Litvanya'da Baravykas, Kerem'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

33' Kerem'in sol çaprazdan ceza sahasına çıkardığı topa hareketlenen Halil'in şutunda top kaleyi tutmadı.

36' Ferdi'nin pasıyla sol çaprazda topla buluşan Kerem, uzak köşeye müthiş vurdu, Bartkus son anda topu kornere tokatladı.

GOL | 38' Cengiz Ünder'in sağ kanatta kullandığı kornerde topu Litvanya savunması uzaklaştırdı. Bir kez daha topu kontrol eden Cengiz, ceza sahasına ortasını yaptı, iyi yükselen Kaan Ayhan kafa vuruşunu yaptı. Bartkus'un müdahalesi yeterli olmadı ve çizgiyi geçen top sonrası Milli Takımımız öne geçti. 1-0

45' Hakan'ın ceza sahasına gönderdiği topta karambolde kalan top Ferdi'nin önünde kaldı. Yıldız oyuncunun ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Dziugas Bartkus'ta kaldı.

İlk 45 dakika A Milli Takımımız'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

46' Litvanya'da Lasickas'ın yerine Armanavicius, Baravykas'ın yerine Sirvys oyuna dahil oldu.

47' Hakan Çalhanoğlu'nun sağ çaprazdan attığı sert şutta Bartkus'u geçen top az farkla dışarı çıktı.

48' Litvanya Kaptanı Cernych, Ferdi'ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

52' Hızlı gelişen Milli Takım atağında topla buluşan Cengiz Ünder, ceza sahasında Armanavicius'un müdahalesiyle yerde kaldı. Ay Yıldızlı oyuncular penaltı beklerken Fransız hakem Frappart oyunu devam ettirdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen ve penaltı noktasını gösteren Frappart, Armanavicius'a sarı kart gösterdi.

GOL | 54' Kazanılan penaltıda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı, 72. milli maçındaki 16. golünü attı. 2-0.

59' Sol kulvarı çok etkili kullanan Ferdi, Sirvys'ten sıyrıldı ve ortasını yaptı. Son anda araya giren Klimavicius, tehlikeyi uzaklaştırdı.

61' A Milli Takımımız'da Halil Dervişoğlu'nun yerine Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan Sinik oyunda.

67' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

73' Cengiz Ünder'in Hakan'a gönderdiği iyi topu Hakan Çalhanoğlu bekletmeden kaleye gönderdi ancak top Dziugas Bartkus'un kucağında kaldı.

75' Zeki'nin ön direğe gönderdiği topa Serdar Dursun vurdu ama kaleci Dziugas Bartkus gole izin vermedi.

78' Sakatlanan Linas Klimavicius oyuna devam edemedi. Yerine Golubickas oyunda.

80' Yunus'un pasıyla savunma arkasına sarkan Cengiz Ünder, ceza sahasına girdi ve Milasius'un müdahalesiyle yerde kaldı, Frappart tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

81' Penaltıda topun başına geçen Cengiz Ünder, kaleci Bartkus'u geçemedi ve farkı 3'e çıkarma şansını kullanamadı.

84' Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Ozan Kabak, Cengiz Ünder'in yerine Tiago Çukur, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine ise Mert Müldür oyuna dahil oldu. Konuk takımda ise Milasius, yerini Tutyskinas'a bıraktı.

88' Yunus'un sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şut kaleci Dziugas Bartkus'da kaldı.

Stephanie Frappart son düdüğü çaldı ve 90 dakika A Milli Takımımız'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Stephanie Frappart (xx), Mikael Berchebru (xx), Cyril Mugnier (xx)

TÜRKİYE: Altay (xxx) - Zeki (xxx), Kaan (xxx), Çağlar (xx), Ferdi (xxx) (Dk. 84 Mert), Salih (xx), Hakan (xxx) (Dk. 84 Ozan), Cengiz (xxx) (Dk. 84 Tiago), Halil (xx) (Dk. 61 Yunus xx), Kerem (xx) (Dk. 61 Doğukan xx), Serdar (xx)

LİTVANYA: Bartkus (x) - Baravykas (x) (Dk. 46 Sirvys x), Girdvainis (xx), L.Klimavicius (x) (Dk. 78 Satkus x) , Barauskas (xx), Lasickas (x) (Dk. 46 Armanavicius x), Megelaitis (x), Uzela (x), Milasius (x) (Dk, 85 Tutyskinas), Golubickas (xx) (Dk. A. Klimavicius x), Cernych (xx)

GOLLER: Dk. 37 Kaan, Dk. 54 (P) Hakan (Türkiye)

SARI KARTLAR: Baravyskas, Cernych, Aramanavicius, Milasius (Litvanya)