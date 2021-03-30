ÖZET | Türkiye - Letonya maç sonucu: 3-3

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne harika başlamıştı. Önce bizimle birlikte grubun favorilerinden Hollanda'yı 4-2 deviren ardından zorlu rakiplerden Norveç'i de 3-0 yenen Milli Takım, Letonya'ya yine takıldı. Son 6 maçta yenemediğimiz Letonya karşısında yine kritik iki puan kaybı yaptık. A Milli Takımımız, Letonya karşısındaki ilk ve tek galibiyetini 1924 yılında oynanan özel maçta 3-1'lik sonuçla elde etti.

A Milli Takım adına golleri Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz (p) kaydetti.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Daniel Stefanski, Konrad Sapela, Michal Obukowicz

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır- Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin (Dk. 83 Orkun Kökçü), Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 83 Deniz Türüç), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 66 Umut Meraş), Yusuf Yazıcı (Dk. 66 Taylan Antalyalı), Kenan Karaman (Dk. 73 Enes Ünal), Burak Yılmaz

LETONYA: Steinbors- Fjodorovs, Cernomordijs, Oss, Jurkovskis, Tobers, Emsis, Savalnieks (90+4 Jaunzems), Ikaunieks (Dk. 65 Davis Ikaunieks), Ciganisk (Dk. 46 Kamess), Uldrikis (Dk. 73 Krollis)

GOLLER: Dk. 2 Kenan Karaman, Dk. 33 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 52 Burak Yılmaz (P) (Türkiye) - Dk. 35 Savalnieks, Dk. 58 Uldrikis, Dk. 79 Davis Ikaunieks (Letonya)

SARI KARTLAR: Cağlar Söyüncü, Enes Ünal, Deniz Türüç (Türkiye) - Kamess, Emsis, Fjodorovs (Letonya)









Maçtan dakikalar

1.dakikada A Milli Takım köşe vuruşu kazandı. Sağ kanattan Yusuf ortaladı savunma topu çıkardı

GOL! 2.dakikada A Milli Takım, Kenan Karaman ile 1-0 öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla ceza sahasına giren Kenan, sol ayağıyla net bir vuruş yaptı ve köşeden golümüzü attı

https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1376970701232541702

5.dakikada sol kanattan Caner geldi yerden ortasını savunma uzaklaştırdı

9.dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Yazıcı plase vuruşunu yaptı top kalecide kaldı

POZİSYON VERDİK! 12.dakikada sağ kanattan gelen ortaya uygun durumda Uldrikis kafayı vurdu şutu az farkla auta gitti

15.dakikada uygun durumda topu önüne alan Yusuf Yazıcı yerden vurdu şutu kalecide kaldı

18.dakikada kazanılan köşe vuruşunda arka direkte topu Çağlar aldı yerden bıraktı Ozan Tufan gelişine vurdu şutu üstten auta gitti

NET FIRSAT! 21.dakikada Hakan Çalhanoğlu ara pasını verdi, sol çaprazda topu alan Kenan Karaman düzgün vurdu ama şutu az farkla auta gitti

GOL İPTAL! 25.dakikada Letonya, Martin Oss ile skoru 1-1 yaptı ancak öncesinde Ozan Kabak'a yapılan faulü tespit den hakem golü iptal etti

DİREKTEN DÖNDÜ! 32.dakikada Caner Erkin ceza sahası dışından sert vurdu şutu üst direğe çarpıp çıktı

GOL! 33.dakikada A Milli Takım, Hakan Çalhanoğlu ile durumu 2-0 yaptı

GOL! 35.dakikada Letonya, Savalnieks'in golüyle skoru 2-1 yaptı. Sol kanattan gelen ortaya Savalnieks net bir vuruş yaptı ve golü attı

37.dakikada Burak Yılmaz kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullandı şutu az farkla auta gitti

43.dakikada sol çaprazdan gelen Ikaunieks vuruşunu yaptı top auta gitti

İlk yarıyı 2-1 önde kapattık

İkinci yarı başladı. Letonya devre arasında Ciganiks çıktı Kamess girdi

PENALTI! 51.dakikada A Milli Takımımız penaltı kazandı. Sağ kanattan topu taşıyan Mert Müldür, iki rakibini geçip yerde kaldı ve hakem tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi

GOL! 52.dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 3-1 öne geçtik

SARI KART! 55.dakikada orta alanda faul yapan Çağlar Söyüncü hakemden sarı kart gördü

GOL! 57.dakikada Letonya, Uldrikis'in golüyle skoru 3-2 yaptı. Ceza sahasına uzun gönderilen topu bir anda önünde bulan Uldrikis plase bir vuruşla golü attı

59.dakikada ceza sahası dışından Ozan Tufan bekletmeden vurdu şutu farklı biçimde auta gitti

62.dakikada sağ kanatta topu kapan Ozan Tufan kaleye paralel bir orta yaptı ancak topu arkadaşlarına ulaştıramadı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 66.dakikada Yusuf Yazıcı ve Hakan Çalhanoğlu çıktı yerlerine Umut Meraş ve Taylan Antalyalı girdi

SARI KART! 68.dakikada Kamess yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

SARI KART! 71.dakikada bu kez Emsis orta alanda Mert Müldür'e yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 73.dakikada Kenan Karaman çıktı yerine Enes Ünal girdi

GOL! 79.dakikada Letonya, Davis Ikaunieks'in golüyle skoru 3-3 yaptı

82.dakikada ceza sahasına girer girmez Enes Ünal şutunu çekti top savunmadan geri geldi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 83.dakikada Caner Erkin ve Ozan Tufan çıktı yerlerine Orkun Kökçü ve Deniz Türüç girdi

86.dakika sol kanattan Umut Meraş ortaladı ancak topu kaleci çıkıp aldı

90+1.dakikada Ozan Tufan’ın pasında topla buluşan Taylan’ın ortasında Deniz’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Steinbors’ta kaldı.

90+5.dakikada Mert Müldür'ün kaptırdığı top sonrasında Krollis, sol tarattan cezahasına girip şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Mücadele 3-3 eşitlikle sonuçlandı.









Maçtan notlar





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ŞENOL GÜNEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç ile oynanan maçın 11’ine göre Letonya karşılaşmasında 2 değişiklik yaptı. Güneş, Kaan Ayhan’ın yerine Ozan Kabak’a, Umut Meraş’ın yerine ise Caner Erkin’e 11’de görev verdi.

Şenol Güneş, Letonya maçına şu 11’le çıktı: “Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz."

8 OYUNCU KADRODA YOK

A Milli Futbol Takımı’nda 8 futbolcu Letonya maçında görev alamadı. Ay-Yıldızlı ekipte; Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun, Emre Kılınç’ın yanı sıra Zeki Çelik, Merih Demiral, İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare aday kadrodan çıkarıldı.

SEYİRCİ ALINMADI

A Milli Futbol Takımı ile Letonya arasında oynanan maça seyirci alınmadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre Atatürk Olimpiyat Stadı'nın kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci alınacaktı. Ancak, dün yapılan açıklamada koronavirüs salgınının seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine TFF Sağlık Kurulu, seyirci alınmamasının uygun olduğuna karar verdi.