(ÖZET) Türkiye - Karadağ maç sonucu: 72-68

A Millî Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2022'deki ilk maçına çıktı. Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında Tiflis'te Karadağ'ı 72-68 mağlup etti.

Milli Takımımız, gruptaki ikinci maçında 3 Eylül Cumartesi günü ilk maçında İspanya'ya 114-87 mağlup olan Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Maçtan bölümler

Karşılaşmaya hücumda daha çok Şehmus Hazer'in yönlendiriciliği ve uzunların kullanımı ile başlayan Milli Takımımız, ilk 5 dakikalık bölümü 8-6 ile önde geçti. Sonrasında Petar Popovic ve Zoran Vuceljic ile etkili olan Karadağ, ilk çeyreği 14-18 ile önde tamamlayan taraf oldu.

İLK ÇEYREK SONUCU | Türkiye 14-18 Karadağ

İkinci çeyreğin ilk bölümünde özellikle Marko Simonovic ile etkinliğini sürdüren Karadağ, 7:54 kala skoru 18-25'e getirdi. Sonrasında Melih Mahmutoğlu'nun üst üste iki üçlüğü ile Millilerimiz, skoru 24-25 yaptı. 12 Dev Adam'da Shane Larkin'in üst üste üç üçlük isabeti ile devreye girmesi sonrası 2:16 kala skoru 35-31 yaptık. Kalan bölümde Cedi Osman'ın da devreye girdiği Milli Takımımız, devreyi 41-31 ile önde kapattı.

İLK YARI SONUCU | Türkiye 41-31 Karadağ

Üçüncü çeyreğe Karadağ, çok iyi başladı. Bojan Dubljevic'i devreye sokan Karadağ, 16-3'lük seriyle 44-47'lik üstünlüğü yakalamış oldu. Sonrasında Shane Larkin ve Cedi Osman ile yeniden etkili olan Millilerimiz, 1:35 kala 52-49'u yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan 12 Dev Adam, üçüncü çeyreği 53-51 önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | Türkiye 53-51 Karadağ

Son çeyreğin ilk bölümünde yine etkili olan taraf Karadağ'ydı. Marko Simonovic ve Nemanja Radovic ile isabetler bulan Karadağ, 8:57 kala 53-56 ile önde olan taraftı. Larkin, Alperen ve Cedi ile isabetler bulan Millilerimiz, 5:39 kala 61-58 ile üstünlüğü yakaladı. Fakat yine Bojan Dubljevic'in devreye girmesiyle Karadağ, 4:02 kala 61-66'lık skor üstünlüğünü elde etti. Larkin ve Melih Mahmutoğlu ile sayılar üreten 12 Dev Adam, 2:52 kala skoru 65-66'ya getirdi. Kalan bölümde 23 saniye kala Furkan Korkmaz'ın basketiyle 69-68 öne geçerken Furkan'ın son saniye üçlüğüyle de 72-68'i yakalayarak kazandık.

MAÇ SONUCU | Türkiye 72-68 Karadağ