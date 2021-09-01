ÖZET | Türkiye-Karadağ maç sonucu: 2-2

EURO 2020'de istediği sonuçları alamayan A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde yoluna devam ediyor. Şenol Güneş yönetimindeki Milliler, 4. maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle erken 2-0 öne geçen A Milli Takım , ilk yarının sonunda Marusic ve 90+7.dakikada Radunovic'in gollerine engel olamadı ve çok kritik iki puan bıraktı.





Gruptaki diğer maçta Norveç ile Hollanda 1-1 berabere kaldı ve bu sonuçla A Milli Takım liderliğini sürdürdü. A Milli Takım, 4 Eylül Cumartesi akşamı Cebelitarık ile deplasmanda karşılaşacak.

STAT: Beşiktaş Park

HAKEMLER: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu

TÜRKİYE: Altay Bayındır - Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Okay Yokuşlu (Dk. 82 Alpaslan Öztürk), Cengiz Ünder (Dk. 82 Enes Ünal), Yusuf Yazıcı (Dk. 66 Orkun Kökçü), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman (Dk. 75 Kerem Aktürkoğlu), Burak Yılmaz

KARADAĞ: Mijatovic - Vesovic, Savic, Vujacic, Tomasevic (Dk. 66 Radunovic), Marusic, Kosovic (Dk. 57 Raickovic), Scekic, Haksabanovic (Dk. 78 Osmajic), Bozovic (Dk. 66 Ivanovic), Djurdjevic

GOLLER: Dk. 9 Cengiz Ünder, Dk. 30 Yusuf Yazıcı (Türkiye) - Dk. 40 Marusic, Dk. 90+7 Radunovic (Karadağ)

SARI KARTLAR: Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik, Burak Yılmaz (Türkiye) - Bozovic, Djurdjevic, Vujacic, Savic (Karadağ)





Maçtan dakikalar

7.dakikada savunmanın arkasına Burak Yılmaz sarktı ancak Savic'i geçemedi

GOLLL! 9.dakikada A Milli Takım, Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçti. Orta alanda topu alan Cengiz rakip ceza sahasına kadar topu sürdü, içeri girmeden müthiş vurdu ve golü attı. 1-0

İKİNCİ GOL KAÇTI! 15.dakika ceza sahası içine Hakan Çalhanoğlu ortasını yaptı, savunmadan seken topa Kaan Ayhan vurdu şutu yan direğe çarpıp çıktı

NET POZİSYON! 26.dakikada sağ kanattan Cengiz geldi penaltı noktası civarına pasını verdi, Burak Yılmaz uygun durumda şutunu çekti ama top üstten auta gitti

29.dakikada sol çaprazda topu kontrol eden Burak bekletmeden vurdu şutu savunmadan sekip dışarı gitti

GOLLL! 30.dakikada hızlı gelişen A Milli Takım atağında sağ kanattan çizgiye inen Cengiz yerden ortaladı kale sahasında Yusuf Yazıcı dokundu ve golü attı. 2-0

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34.dakikada Burak Yılmaz ceza sahasına girmeden vurdu şutu kalecide kaldı

SARI KART! 37.dakikada orta alanda rakibinden topu kapmak isterken faul yapan Cengiz Ünder, hakemden sarı kart gördü

38.dakikada uygun durumda Djurdjevic plase bir vuruş yaptı top az farkla auta gitti

GOL! 40.dakikada Karadağ hızlı geldi. Savunmanın arkasına sarkan Marusic kaleci plase bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1

43.dakikada sağ kanattan Karadağ köşe vuruşu kazandı, ceza sahasına gelen topa Haksabanovic vurmak istedi ama top auta gitti

İlk yarıyı A Milli Takım 2-1 üstün tamamladı

İkinci yarı başladı

SARI KART! 47.dakikada Hakan Çalhanoğlu itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü

49.dakikada sol kanattan Mert geldi kale sahasına ortaladı ancak top doğrudan auta gitti

52.dakikada sağ kanattan Zeki geldi yerden çıkardı Yusuf gelişine vurmak istedi ama top kaleyi bulmadı

58.dakikada sağ kanattan Cengiz geldi rakibini geçip yerden pasını verdi Kaan bekletmeden vurdu şutu savunmadan döndü

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 66.dakikada Milli Takım'da Yusuf Yazıcı oyundan çıktı, yerine Orkun Kökçü oyuna dahil oldu

69.dakikada Karadağ takımından Raickovic ceza sahası dışından vurdu şutu dışarı gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 75.dakikada Milli Takım'da Kenan Karaman oyundan çıktı, yerine Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil oldu

77.dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kazandık. Burak Yılmaz plase bir vuruş yaptı kaleci Mijatovic topu kontrol etti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 82.dakikada Milli Takım'da Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu oyundan çıktı yerlerine Alpaslan Öztürk ve Enes Ünal girdi

85.dakikada sağ kanattan gelen ortaya kale sahasında Osmaic kafayı vurdu şutu az farkla auta gitti

90.dakikada sol kanattan Kerem geldi kale sahasına ortaladı topa Burak Yılmaz hamle yaptı ancak topa dokunamadı. Pozisyonun devamında Burak ve kaleci Mijatovic çarpıştı.

SARI KART! 90+2.dakikada kaptan Burak Yılmaz hakemden sarı kart gördü





NET FIRSAT! 90+4.dakikada Kerem'in pasında Burak Yılmaz uygun durumda kayarak vurdu şutu az farkla auta gitti

GOL! Karadağ son anlarda kazanılan serbest vuruşta top filelere gönderdi. Radunovic çok sert vurdu köşeden golü attı. 2-2

Mücadele 2-2 berabere sona erdi





Türkiye-Karadağ maçı ilk 11'leri...

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

Karadağ: Mijatovic, Vujacic, Savic, Vesovic, Tomasevic, Skecic, Kosovic, Haksabanovic, Marusic, Bozovic, Djurdjevic





Şenol Güneş 4 değişiklik yaptı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli takımın oynadığı son resmi karşılaşma olan EURO 2020’deki İsviçre maçının kadrosuna göre ilk 11’de 4 değişiklik yaptı. Güneş, Uğurcan’ın yerine Altay’a, Çağlar yerine Okay’a, İrfan Can yerine Yusuf’a ve Ozan yerine Kenan’a şans verdi. Güneş kaleyi Altay Bayındır’a emanet ederken, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Zeki Çelik’ten oluşturdu. Savunmanın önünde Okay Yokuşlu’ya şans veren tecrübeli teknik adam, onun önündeki dörtlüde ise Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman’a forma verdi. Şenol Güneş’in forvet bölgesindeki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.

Kale Altay Bayındır'a emanet

Şenol Güneş, Karadağ karşısında kaleci tercihini Altay Bayındır’dan yana kullandı. 27 Mayıs 2021 tarihinde Azerbaycan’a karşı oynanan hazırlık maçında A milli formayı ilk kez giyen Altay Bayındır, EURO 2020’de oynanan üç karşılaşmada ise forma şansı bulamamıştı.

Mert Müldür sol bek

Şenol Güneş, sol bek tercihini ise Mert Müldür’den yana yaptı. Aday kadroda sol bek orjinli tek oyuncu olan Umut Meraş’ın sakatlığından dolayı kadrodan çıkarılmasının ardından tecrübeli teknik adam bu bölgede Mert Müldür’e şans verdi. 22 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım’ın EURO 2020’de oynadığı son maç olan İsviçre karşılaşmasında da karşılaşmaya ilk 11’de başlamıştı.

İngilizler’den izin çıkmadı

A Milli Takımımız’da Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, Karadağ maçında forma giyemedi. İngiliz kulüpleri, kırmızı listedeki Türkiye’ye futbolcularını göndermedi. Bu 4 futbolcumuzun, Britanya’nın kırmızı listesinde olmayan bir sonraki rakiplerimiz; Cebelitarık ve Hollanda deplasmanlarında kadroya dahil edilmesi için çalışmalar sürüyor.

İki oyuncu bu sezon ilk kez resmi maça çıktı

A Milli Futbol Takımı’nın Karadağ maçı ilk 11’de yer alan 2 oyuncu, bu sezon ilk defa bir resmi maça çıktı. Şenol Güneş’in sol bekte forma verdiği Mert Müldür ile savunmanın önünde şans verdiği Okay Yokuşlu, bu sezon ilk defa resmi bir maçta sahaya çıktı. Mert Müldür, Sassuolo’da; Okay Yokuşlu ise Celta Vigo’da bu sezon forma giyemedi.

Karadağ'dan 2 değişiklik

Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic, takımının oynadığı son resmi mücadele olan Norveç karşılaşmasına göre kadroda 2 değişiklik yaparak Türkiye karşısına çıktı. Radulovic, Lagator’un yerine Vesovic’e şans verirken, forvet bölgesinde tecrübeli oyuncu Stevan Jovetic’in yerine ise Drasko Bozovic’e ilk 11’de yer verdi. Karadağ, Türkiye karşısına şu ilk 11 ile çıktı: Mijatovic, Vesovic, Savic, Vujacic, Tomasevic, Marusic, Kosovic, Scekic, Haksabanovic, Bozovic, Djurdjevic.







