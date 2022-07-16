(ÖZET) Türkiye-İtalya maç sonucu: 0-3

Ankara'nın ilk ev sahipliği yaptığı FIVB Milletler Ligi'nde bugün yarı final heyecanı yaşandı. 2018'de tarihinde ilk defa finale kalma başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu başarıyı 2. kez elde etmek sahaya çıktı ancak güçlü rakibine diş geçiremedi.

Ankara Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk seti karşılıklı gelen sayılarla dengede gitti. Manşet problemi ve servis hataları nedeniyle 17-12 geriye düşen ay-yıldızlılarda antrenör Giovanni Guidetti molaya gitti. Molanın ardından milliler taraftarının önünde ilk seti 18-25 kaybetti.

İlk setteki mücadelesini ikinci sette de sürdüren Filenin Sultanları, oyunun son bölümüne 26-26 girdi. İtalya’nın direncini kıramayan milliler, Paola Egonu’nun sayılarına engel olamadı ve ikinci seti de 26-28 kaybetti.

Karşılaşmanın üçüncü setinde İtalya’nın üstün oyunu karşısında milliler direnç göstererek skoru 20-21’e getirdi. Molanın ardından İtalya, Paola Egonu’nun sayısıyla skoru 20-22 yaptı. Skor 22-24 İtalya lehine olunca Guidetti molaya gitti. Servisi sayıya çeviren Egonu, İtalya’yı galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla İtalya finalde Brezilya’nın rakibi olurken, A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın saat 15.00’te Ankara Spor Salonu’nda Sırbistan ile üçüncülük mücadelesinde karşılaşacak.

Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ile birlikte taraftarların arasında izledi.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Rene Karina Noemi (ARG), Khattab Taghrid (EGY)

TÜRKİYE: Beyza, Şebnem(L), Cansu, Tuğba, Saliha, Hande, Meliha, Ayça(L), Elif, Meryem, Eda, Zehra, İlkin, Ebrar

İTALYA: Marina, Alessia, Sara, Ofelia, Monica(L), Eleonora(L), Alessia, Chiara, Cristina, Anna, Elena, Chineş, Fatime, Ogechi

SETLER: 18-25, 26-28, 22-25

SÜRE: 34, 31, 28

Filenin Sultanları'nın VNL final etabı kadrosu:

Cansu Özbay

Ebrar Karakurt

Meryem Boz

Hande Baladın

Tuğba Şenoğlu

Saliha Şahin

Meliha İsmailoğlu

İlkin Aydın

Eda Erdem Dündar

Zehra Güneş

Beyza Arıcı

Simge Aköz

Ayça Aykaç