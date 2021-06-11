ÖZET | Türkiye - İtalya maç sonucu: 0-3

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye, İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında millilerimiz güçlü rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyemedi. Kendi yarı sahamızda oynanan ilk 45 dakikada kalecimiz Uğurcan Çakır, ilk yarıya damga vurdu. Özellikle 22. dakikada İtalya'nın kullandığı kornerde iyi yükselen Chiellini'nin kafa vuruşunda Uğurcan nefis bir kurtarışla gole izin vermedi. İtalya'nın atakları sonuç vermeyince iki takım soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

Ay yıldızlı ekibimiz ikinci yarıya da istediği gibi başlayamadı. 53. dakikada gelişen İtalya atağında Domenico Berardi'nin sağ taraftan çevirdiği topta Merih Demiral topu kendi kalesine gönderdi. 66. dakikada Ciro Immobile farkı 2'ye çıkarırken 79. dakikada Insigne'nin attığı gol maçın skorunu tayin etti ve İtalya sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.









Sıradaki rakip Galler

İlk karşılaşmada sahadan puansız ayrılan milliler, gruptaki ikinci maçını 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile saat 19.00'da Azerbaycan'ın Bakü şehrinde kozlarını paylaşacak. İtalya ise aynı gün saat 22.00'de İsviçre ile 3 puan mücadelesi verecek.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Dakika 2: Berardi sağ kanatta son çizgiden topu ceza sahasına çevirdi. Ciro Immobile'nin ön direğe yakın bölgeden vuruşunda top yan ağlara gitti.

Dakika 11: Dakika 11: Hızlı gelişen Türkiye atağında defansın arkasına sarkan Burak Yılmaz sağ çaprazda topla buluştu. Burakîn yaptığı ortada kimse topa dokunamadı.

Dakika 18: İtalya tehlikeli geldi. Ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Insigne,'nin plasesi auta çıktı.

Dakika 22: İtalya'nın kullandığı kornerde iyi yükselen Chiellini'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan nefis bir kurtarışa imza attı.

Dakika 33: Sol kanattan gelişen İtalya atağında yapılan ortaya iyi yükselen İmmobile'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

Dakika 35: Burak Yılmaz sol kanattan ceza sahasına ortasını yaptı. Yusuf Yazıcı'dan önce Gianluigi Donnarumma topu uzaklaştırdı.

Dakika 45: İlk yarı sona erdi.

TÜRKİYE - İTALYA İLK YARI SONUCU: 0-0

İkinci yarı başladı

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı. Milli takımızda Yusuf Yazıcı'nın yerine Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.

Dakika 52: Cengiz'in orta sahada kaptığı kopla ani gelişen atağımızda Cengiz, süratli bir şekilde ceza sahasına girdi. Vuruşunda ise Donnaruma gole izin vermedi.

Dakika 53 GOL: İtalya Merih'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Domenico Berardi topu kale sahasına çevirdi. Merih Demiral'a çarpan top ağlarımıza gitti.

Dakika 66 GOL: İtalya Ciro Immobile'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Leonardo Spinazzola vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı. Dönen topu Ciro Immobile ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

Dakika 70: Ceza sahasına etkili geldik. Burak Yılmaz'a şut şansı vermediler. Zeki Çelik ortasını yapmak istedi ama İtalyanlar tehlikeyi uzaklaştırdı.

Dakika 79 GOL: İtalya Insigne'nin attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

Dakika 90: Mücadele İtalya'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Türkiye - İtalya ilk 11'ler:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

İtalya: Donnarrumma - Florenzi, Chiellini, Bonucci, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Insigne, Immobile









Türkiye'nin EURO 2020 kadrosu:

Kaleci: Altay Bayındır ( Fenerbahçe ), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Mert Müldür (Sassuolo), Ozan Kabak (Schalke 04), Rıdvan Yılmaz ( Beşiktaş ), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı ( Galatasaray ), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cengiz Ünder (Roma), Enes Ünal (Getafe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)