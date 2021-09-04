ÖZET | Türkiye-Hollanda voleybol maç sonucu: 3-0 | Avrupa üçüncüsü olduk!
Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'a kaybeden Filenin Sultanları, üçüncülük maçında ise Hollanda'ya set vermeden galip gelmeyi başardı. Böylece A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu. Bronz madalya kazanan Filenin Sultanları, turnuvada oynadıkları 9 maçın 8 tanesini kazandı ve tüm ülkenin gururu oldu.
5'te 5 ile gruptan lider çıkan, son 16'da Çekya'yı, çeyrek finalde ise Polonya'yı geçen Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan engelini aşamamıştı. Giovanni Guidetti'nin ekibi, üçüncülük maçında ise Hollanda'yı 3-0 yendi ve bronz madalyayı kazanmayı başardı!
İşte setler...
İLK SETİ ALDIK! 25-20 (26 dakika sürdü)
İKİNCİ SETİ DE ALDIK! 25-19 (26 dakika sürdü)
3.SETİ DE ALDIK! 25-23
Yarı finale nasıl geldik?
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'na müthiş bir başlangıç yapmıştı. Giovanni Guidetti'nin ekibi; Hollanda, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Romanya'yı devirip, 5'te 5 ile gruptan lider çıktı. Ay-Yıldızlılar, son 16'da Çekya'yı, çeyrek finalde Polonya'yı geçti.
Yine Sırbistan!
Yarı finalde ise rakip 2019 yılında finalde kaybettiğimiz Sırbistan oldu. 37 sayı kaydeden Boskovic'i durduramayan Milliler, maçı 3-1 kaybetti ve şampiyonluk şansını yitirdi. Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.