5'te 5 ile gruptan lider çıkan, son 16'da Çekya'yı, çeyrek finalde ise Polonya'yı geçen Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan engelini aşamamıştı. Giovanni Guidetti'nin ekibi, üçüncülük maçında ise Hollanda'yı 3-0 yendi ve bronz madalyayı kazanmayı başardı!

İşte setler...

İLK SETİ ALDIK! 25-20 (26 dakika sürdü)

İKİNCİ SETİ DE ALDIK! 25-19 (26 dakika sürdü)

3.SETİ DE ALDIK! 25-23

Yarı finale nasıl geldik?

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'na müthiş bir başlangıç yapmıştı. Giovanni Guidetti'nin ekibi; Hollanda, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Romanya'yı devirip, 5'te 5 ile gruptan lider çıktı. Ay-Yıldızlılar, son 16'da Çekya'yı, çeyrek finalde Polonya'yı geçti.

Yine Sırbistan!

Yarı finalde ise rakip 2019 yılında finalde kaybettiğimiz Sırbistan oldu. 37 sayı kaydeden Boskovic'i durduramayan Milliler, maçı 3-1 kaybetti ve şampiyonluk şansını yitirdi. Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.



