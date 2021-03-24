ÖZET | Türkiye - Hollanda maç sonucu: 4-2

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında Hollanda'yı adeta gol düellosu şeklinde geçen maçta 4-2 yendi. 80 milyonun desteğiyle sahaya çıkacak olan Ay-Yıldızlılar'da Burak Yılmaz yaptığı hat-trick ile adeta şov yaptı. A Milli Takım tarihinde ilk kez Hollanda karşısında 4 gol atarken diğer golümüz Hakan Çalhanoğlu attı

A Milli Takım, Euro 2016 elemelerinde Hollanda'yı Konya'da 3-0 yenmişti, bu kez İstanbul'da 4-2'lik skorla mağlup etti





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STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır- Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 64 Taylan Antalyalı), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 78 Enes Ünal), Kenan Karaman (Dk. 78 Kaan Ayhan), Yusuf Yazıcı (Dk. 64 Caner Erkin), Burak Yılmaz (Dk. 90 Deniz Türüç)

HOLLANDA: Krul - Tete (Dk. 69 Dumfries), De Ligt, Blind (Dk. 82 Gravenberch), Wijndal (Dk. 82 Aanholt), De Room (Dk. 62 de Jong), Wijnaldum, De Jong, Berghuis, Malen (Dk. 69 Klassen), Depay

GOLLER: Dk. 15, Dk. 35 ve Dk. 81 Burak Yılmaz, Dk. 46 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye) - Dk. 75 Klaassen, Dk. 76 Luuk de Jong (Hollanda)

SARI KARTLAR: Kenan Karaman, Ozan Tufan, Burak Yılmaz, Umut Meraş, Ozan Kabak (Türkiye) - Wijnaldum (Hollanda)









Maçtan Dakikalar

2.dakikada gelişen Hollanda atağında Malen yerden vurdu şutu kaleci Uğurcan'da kaldı

4.dakikada sağ kanattan gelişen Hollanda atağında Depay ortaladı savunma topu uzaklaştırdı

7.dakikada sol çaprazda kazanılan serbest vuruşu Depay doğrudan kaleye vuru şutu üstten auta gitti

8.dakikada A Milli Takımımız sağ kanattan Zeki Çelik geldi ortasını savunma son anda çıkardı

11.dakikada bu kez Burak Yılmaz sağ kanattan kendi topunu kovaladı yerden ortaladı Yusuf Yazıcı'dan önce savunma araya girdi

GOL! 14.dakikada A Milli Takımımız, Burak Yılmaz ile 1-0 öne geçti. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Hakan Çalhanoğlu pasını Burak Yılmaz'a verdi. Tecrübeli oyuncu ceza sahası dışından sol ayağıyla vurdu savunmadan seken top köşeden filelere gitti

18.dakikada sağ kanattan Berghuis geldi ortası doğrudan auta gitti

NET FIRSAT! 20.dakikada Hollanda etkili geldi. Paslaşarak ceza sahasına giren Malen uygun durumda yerden vurdu ancak kaleci Uğurcan iyi yer tuttu ve golü önledi

27.dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruşu Depay kullandı şutu kaleci Uğurcan'da kaldı

28.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda seken topa Tete yerden vurdu şutunu savunma son anda çıkardı

SARI KART! 32.dakikada Kenan Karaman ceza sahası önünde yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

33.dakikada serbest vuruşu Depay kullandı plase vuruşu barajdan sekip kornere gitti

PENALTI! 34.dakikada A Milli Takım penaltı kazandı. Ceza sahasında Okay yerde kaldı ve hakem Michael Oliver penaltı noktasını işaret etti

GOL! 35.dakikada A Milli Takımımız, Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 2-0 öne geçti.





SARI KART! 36.dakikada orta alanda faul yapan Ozan Tufan hakemden sarı kart gördü

42.dakikdada köşe vuruşunu Depay kullandı ortasını savunma son anda uzaklaştırdı

ÇİZGİDEN ÇIKARDIK! 43.dakikada ceza sahasında oluşan karambolde De Ligt kafayı vurdu direğe çarpan topu kale çizgisi üzerinde Okay son anda çıkardı ve mutlak bir golü önledi

İlk yarıyı 2-0 önde kapattık

İkinci yarı başladı

GOL! 46.dakikada A Milli Takımımız, Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 3-0 öne geçti. Sol kanatta topu alan Hakan, ceza sahası dışından vurdu ve köşeden golü attı

SARI KART! 49.dakikada Wijnaldum orta alanda yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

SARI KART! 52.dakikada hava topu mücadelesinin ardından Burak Yılmaz hakemden sarı kart gördü

AZ FARKLA AUT! 57.dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Berghuis kullandı şutu az farkla auta gitti

61.dakikada sağ kanattan Tete ceza sahasına girdi yerden pasına Wijnaldum vurdu şutu kornere gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 62.dakikada Hollanda'da Marten de Roon çıktı Luuk de Jong girdi

NET POZİSYON! 63.dakikada savunmanın arkasına sarkan Ozan Tufan uygun durumda vurdu şutuna son anda De Ligt ayak koydu ve top kornere gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 64.dakikada A Milli Takımımızda Ozan Tufan ve Yusuf Yazıcı çıktı yerlerine Caner Erkin ile Taylan Antalyalı girdi

SARI KART! 72.dakikada Umut Meraş taç atışını yavaş kullanınca hakemden sarı kart gördü

GOL! 75.dakikada Hollanda farkı 2'e indirdi. Sol kanattan Depay ortaladı iyi dönen Klaassen kalecimiz ile karşı karşıya durumda golü kaydetti

GOL! 76.dakikada Hollanda farkı 1'e indirdi. Sol kanattan yine Depay ortalaı kale sahasında oluşan karambolde Luuk de Jong skoru 3-2 yaptı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 78.dakikada A Milli Takımımızda Hakan ve Kenan çıktı yerlerine Enes Ünal ile Kaan Ayhan girdi

GOL! 81.dakikada A Milli Takımımız, Burak Yılmaz'ın frikik golüyle 4-2 öne geçti.

87.dakikada ceza sahasına gelen topa Enes kafayı vurdu şutu kalecide kaldı

90+3.dakikada Hollanda, Ozan Kabak'ın faulü sonrasında penaltı kazandı

UĞURCAN PENALTI KURTARDI! 90+4.dakikada Uğurcan Çakır, Depay'ın penaltısını kurtardı

Maçı A Milli Takımımız 4-2 galip bitirdi ve grubuna 3 puanla başladı









Maçtan notlar

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda’yı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda konuk eden A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Şenol Güneş, kalede Uğurcan Çakır’a görev verdi.

Uğurcan Çakır, ay-yıldızlı forma ile beşinci maçına Hollanda karşısında çıktı. 25 yaşındaki file bekçisi daha önce 2’si resmi, 2’si özel olmak üzere 4 maçta A Milli Takım kalesini korumuştu.

Şenol Güneş, Hollanda karşılaşmasında kalede Uğurcan Çakır, savunmada Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, forvette de Burak Yılmaz ilk 11’ini sahaya sürdü.

Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun, Taylan Antalyalı, Enes Ünal, Caner Erkin, Deniz Türüç, Emre Kılınç ve Kaan Ayhan ise yedekler arasında yer aldı.

Taylan yedekler arasında

A Milli Takıma ilk kez davet edilen Taylan Antalyalı yedekler arasında forma şansı bekledi. Ay-yıldızlı takım aday kadrosunda ilk kez yer alan Halil Akbunar ise maç kadrosunda yer almadı. Sakatlığı süren Merih Demiral, milli takıma bugün davet edilen Abdülkerim Bardakçı ile kaleci Gökhan Akkan da maç kadrosunda bulunmayan diğer isimler oldu.

Bakan Kasapoğlu ve Bakan Varank da maçı statta izledi

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da izledi. Bakanlar Kasapoğlu ile Varank, mücadeleyi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu üyeleriyle birlikte takip etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 2 bin 779 gün sonra milli heyecan

A Milli Futbol Takımı, 2 bin 779 gün sonra Atatürk Olimpiyat Stadı’nda bir karşılaşmaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip son olarak 14 Ağustos 2013’te Gana ile oynanan özel maçta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda maça çıkmış ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılmıştı. Gana karşısında milli takımın golleri Burak Yılmaz ve Umut Bulut’tan gelmişti.

De Boer, Babel'e ilk 11'de şans vermedi

Hollanda’nın ilk 11’inde yer aldığı açıklanan kaleci Jasper Cillessen, maç öncesi ısınma bölümünde sakatlandı. Cillessen’in yerine, Türkiye karşısında kalede Tim Krul maça başladı. Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer, Galatasaray forması giyen Ryan Babel’e ise ilk 11’de şans vermedi. De Boer takımını sahaya, Kurul, Tete, De Ligt, Blind, Wijndal, De Roon, Wijnaldum, De Jong, Malen, Berghuis??????? ve Depay ilk 11’iyle sürdü.